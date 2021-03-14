الطلل.. وسيلة الأسلاف في حفظ الطعام

المصدر: رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

يلتقط عبد الله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن الطلل.

كان يستخدم الطلل لحفظ الطعام بعيداً عن الحشرات، في وقت لم يكن هناك وجود للبرادات أو الأدوات الكهربائية الحديثة. وحسب ما ذكر علي بن حمدون، يصنع الطلل من سعف النخيل، حيث يتم رص السعف جنباً إلى جنب وربطه بحبال مصنوعة من ألياف النخل، وتسمى هذه العملية بالزفانة. ثم تربط الجوانب الأربعة بالحبال، وتجمع مع بعضها البعض في عقدة تسمى عجويه، ومن هذه العقدة يخرج حبل مصنوع من ألياف النخيل، أيضاً يربط بفرع شجرة أو بطرف البيت.