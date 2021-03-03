عيون الشعر الإماراتي

المصدر: شعر: خلفان بن يدعوه

كِثْـر الهَـيِـرْ بَـيّـحْ(1) بْعـوقـي(2)

لي كِنْـتِ لِـهْ مِـنْ قَبْـل خَافـي

قَـطّــعْ سِـويــدَا لِمَـعْـلـوقِـي(3)

لِـهْ مـا لجيـتْ(4) إدواً يشافـي

دَمْعـي عَلـى خَــدِّي دِفُـوقـي(5)

إنـهَـل(6) سَــافٍ فُــوقْ سَــافِ(7)

لـي خَــرَّ(8) بالتَّدْفِـيـج(9) مُـوقِـي(10)

وَاصْفِجْ بْراحَاتِـيِ حِسافـي(11)

عَلِيـهْ وَالْعِـي مِـثْـل طُـوقـي(12)

مِـثْـلِ الِخـوَنْـداتِ(13) الِعْـفـافـي

لُو هو رِيَـع(14) وِاحْتـال شُوقـي

أَمَّنْـتِـهِ اوْ بِـالـحـالْ رَاِفـــي(15)

أَدِّيــتْ لِــهْ كِــلّ الحـقُـوقـي

لُو هـو رِيـَعْ لـي بُـو اتْلافـي

اسْتَـأَنِّـيـتْ(16) رُوحٍ اشْـفُـوقــي

مِـنْ عُقْـب مَـا تَشْكُـو اتَلافـي(17)

في النَّـاسْ يالغالـي طْفوقِـي(18)

الله يِغَرْبِـلْ مـن سَـعَـى فــي

فَرْقَايْ مَعْ مِـنْ لـي اصْدوقـي

بِـالْـوِدّ عَــنْ دَرْب المـخـافـي(19)