مسك الكلام

المصدر:
  • سعيد بن سرور
التاريخ:

وايد يَهام الّلي يِمِرُّون

لكَنّ ما لي فيهم ألفات

 

 

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