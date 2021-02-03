حكمة استطلاع الرأي هل توافق على إدراج جمعيات الفنون في الدولة ضمن نطاق المؤسسات الثقافية الرسمية؟ Poll نعم Poll لا Poll Buttons عرض النتائج استطلاع الرأي المنافسة التي بلغت أوجها بين الكتاب الرقمي والورقي، تقتضي من القارىء العربي: Poll قبول الرقمي بديلاً للورقي Poll الاقتناع بأن الورقي باق Poll الإيمان بأنهما ضروريان معاً Poll Buttons عرض النتائج المصدر: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم التاريخ: 03 فبراير 2021 أدري إن المقبلات أشر وأقسى وأدهى والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط به طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App تعليقات تعليقات Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.