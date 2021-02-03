حكمة

المصدر:
  • سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
التاريخ:

أدري إن المقبلات أشر وأقسى وأدهى

والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط به

 

 

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