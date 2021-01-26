حقيقة وقوع خطأ بترميم مسجد في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المجلس الأعلى للآثار في مصر عن حقيقة وجود خطأ بترميم محراب أحد المساجد الأثرية.

وأكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس، الدكتور أسامة طلعت، بحسب موقع صحيفة "الشروق"، أن ما تم نشره من معلومات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن وجود خطأ في ترميم محراب مسجد زغلول بمدينة رشيد، وأن المحراب تم تجديده بصوره تخالف الأصول الأثرية، عارٍ تماماً من الصحة.

وأوضح أن أعمال الترميم المعماري والدقيق التي تمت في القطاع الغربي لمسجد زغلول تمت طبقاً للتوثيق الأثري والهندسي وقت إنشائه، مشيراً إلى أن الصور الفوتوغرافية التي تم تصويرها للمسجد كانت في ثلاثينيات القرن الماضي وموجودة بملفات المنطقة.

ولفت إلى توثيق المسجد بالكامل قبل البدء في أعمال الترميم، ومراجعة هذا التوثيق من قبل لجنة إشراف أثري وهندسي.

وذكر أن ما تم نشره من صور على مواقع التواصل الاجتماعي هي صورة لمحراب القطاع الشرقي للمسجد والمتوقف الأعمال به منذ عام 2010، وليس المحراب الموجود بالقطاع الغربي، الذي تم ترميمه وفقاً للمواصفات الأثرية الأصلية.