«البيشك».. رمز النجدة والمروءة

المصدر: (رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع)

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان»، تقدم هذه المساحة، ليحكي بعدسته، عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، ويحكي اليوم عن «البيشك».

لأبناء كل بيئة أسلوبهم وطريقتهم في الحياة، وأدواتهم التي تعينهم على التغلب على الصعوبات التي تخلقها البيئة في مواطنهم، والتي أصبحت في هذا الوقت في معظمها زينة تستدعي الأصالة والجذر العميق عمق النخيل وأشجار السدر في هذه المنطقة بالتحديد من جزيرة العرب.

من أدوات سكان الجبال «البيشك»، وهو سكين بنصل حديدي ومقبض من أخشاب السدر، يتمنطق به رجال المناطق الجبلية زينة تعكس الرجولة والشهامة والنجدة والمروءة.

يستخدم «البيشك» في قطع ما لزم قطعه من أعمال يومية، كما يستخدم للدفاع عن النفس، ورد الحيوانات المفترسة التي قد تهاجم الناس في طرقهم.