عيون الشعر الإماراتي

المصدر: راشد بن سالم الخضر

دَنَّق(1) ودَنَّق قلبي وْيَاه

فَزْ(2) وقعد قلبي مَحَلِّه(3)

الشمس تَشْرِقْ من مْحَيّاه(4)

وبدور وبروق وْ أهِلِّه

أخضع واحازي(5) به مْحازاه

وأقوم بالمايوب(6) كِلِّه

غالي وله في القلب مِدْراه(7)

تعبان قلبي في هوىً لِه

أصاصْرِه(8) لو مَحَّد حْذَاه(9)

واغِضْ صوتي خاضعٍ لِه

جسمي نحيل ووَّنتي آه

والدمع كم عيني تْهِلِّه

أسأل عنِه لي دايم وياه

واطالْعِه مْطالَع(10) لَهِلِّه(11)

ماي الملاحة(12) زِدْ(13) لِمْياه(14)

أفضله ع الماي كله

الريف سلته عند ملفاه

عن حال من روحي فدىً له

قال اطمئِنْ: منواك مَنواه

لا تستمع قول اْلِمْجِلِه