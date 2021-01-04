الفجيرة تصدر «تقويم الدرور» للعام 2021

المصدر: (الفجيرة - وام )

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة «تقويم الدرور» للعام 2021، في خطوة تهدف إلى إحياء التراث الإماراتي وتسليط الضوء على التقويم الفلكي القديم، الذي لا يزال يعمل به لدى المزارعين وأهالي البحر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستعرض تقويم الدرور تقسيم أيام السنة بشكل عشري إلى (36) قسماً، كل قسم يتألف من عشرة أيام تعرف «بالدّر»، ويبدأ هذا الحساب بطلوع نجم سهيل عند منتصف شهر أغسطس من كل عام، حيث يعرف كل در بالمجموعة العشرية التي ينتمي إليها.

وتم توزيع تقويم الدرور -الذي أشرف على تقديمه ناصر محمد اليماحي- على معظم الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية في إمارة الفجيرة في إطار المحافظة على الإرث الثقافي والاجتماعي الإماراتي، ونقله إلى أوساط الأجيال الشابة ليتعرفوا على أهم الابتكارات الفلكية التي أبدعها أجدادهم سابقاً.