

بين جدران تحفظ عبق السنين وتفتح نوافذها على الحاضر، يأخذ حصن الفهيدي زائره في رحلة سردية تتنقل فيها المشاعر قبل الخطوات، في مدارج الفخر والجمال والقيمة التاريخية.

«البيان» زارت الحصن، الذي فتح أبوابه مجدداً أمام الزوار اليوم، بعد إغلاقه لفترة لسنوات خضع خلالها للتطوير والتأهيل، إذ جالت في أركان المكان واستكشفت حكاياته وجمالياته ودرره التاريخية.



تبدأ الحكاية من اللحظة الأولى لدخول الزائر تحت الأرض في المبنى الجديد الممتد تحت المنصة المائية التي تعكس صورة الحصن التاريخي العائد للعام 1787 كأقدم مبنى قائم في الإمارة، في تناغم بصري يجعل الحصن محور التجربة ووجهة الزائر الدائمة.



وتختصر مريم مظفر أهلي، مديرة إدارة المقتنيات والتقييم الفني في هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومديرة مشروع حصن الفهيدي، قصة هذا المشروع الذي افتتح مجدداً بعد إعادة بعد إعادة تأهيله وتطويره طوال فترة دامت ست سنوات من العمل الجماعي بقيادة "دبي للثقافة" وبمشاركة جهات حكومية عدة، موضحة أن التصميم وازن ببراعة بين صون الإرث التاريخي وتقديم تجربة متحفية حديثة.

وتابعت: «بذلنا جهوداً استثنائية للحفاظ على روحية ومعالم وملامح الحصن التي ميزته منذ فترة الإنشاء، وحرصنا على أن تظل تجربة الزائر متجهةً دائماً نحو الحصن التاريخي نفسه».



مسيرة قائد

وفي أولى محطات هذه التجربة، يدخل الزائر غرفة تُغلق فيها الأضواء، وفي مقدمتها أزياء عسكرية وشرطية تعود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ذلك بينما ينساب تسجيل صوتي يشرح تفاصيلها وقصصها، على وقع تحرك الإضاءة بتركيز شاعري حيث تخطف الأنظار وهي تتناغم مع كل جملة، ليبدو المشهد عظيم الأثر، ويترك في النفس وقعاً بصرياً وحسياً جميلاً للغاية.



وتوضح مريم مظفر أهلي أن خزنة المحتويات تركز على مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بوصفه أول وزير للدفاع في الإمارات، وحامي الاتحاد، إذ تبين الخزنة الكثير من الأحداث والسير بالشان من خلال مقتنيات وأزياء ارتداها سموه في أحداث لافتة ومهمات رسمية، وهذا إلى جانب وجود مجموعة مقتنيات عسكرية تسرد تطور الدفاع ومنظومته في إمارة دبي.



تجدد دائم

ومن سحر الإضاءة والظلال، يمضي الزائر إلى غرفة متحفية لا تعرف الجمود، إذ تتبدل مقتنياتها كل عام، لتبقى متجددة في عيني من يعود إليها.

وفي هذا السياق، تؤكد عائشة خانصاحب، مديرة حصن الفهيدي للمتاحف التخصصية، أن المحتوى الموجود، غني وثري بالقصص التاريخية والشفوية والوثائق، بحيث يجد الزائر في كل زيارة شيئاً أو طابعاً مختلفاً يثري تجربته.

مراحل

وعند عبور ممر داخلي يطل على الحصن، تبرز على اليمين غرفة تحتضن مقتنيات نفيسة، إذ بينت لنا مريم مظفر أهلي أن هذه القاعة تستذكر المراحل التاريخية للحصن كمقر للأسرة الحاكمة في دبي، أسرة آل مكتوم الكرام. وهي تضم مقتنيات مهمة بعضها يعرض للمرة الأولى أمام الجمهور.



وتلي تلك الغرفة/القاعة، واحدة أخرى تروي بلغة المعدن والزمن حكاية الأسلحة والدروع من فترات قديمة وغيرها؛ حيث أوضحت مريم مظفر أهلي أنها قاعة الدروع والأسلحة الإسلامية، موضحة أنها تحوي مقتنيات نادرة إلى جانب أسلحة، مصدرها مواقع أثرية عديدة في دبي مثل «ساروق الحديد».

كما لفتت عائشة خانصاحب، بدورها، في الصدد، إلى أن هذه القاعة تتناول تاريخ المنطقة وثقافتها، وتُظهر الأسلحة كمقتنيات فنية تبرز براعة الإنسان وابتكاره عبر العصور.



إيقاع ومنزلة

وفي أعلى الحصن، يتغير إيقاع الحكاية ليستحضر ماضيه، ومن بينها: غرفة «ابني قلعتك بنفسك» التي تمنح الخيال مساحة للتشكيل واللعب، وهو ما ينسجم مع ما ذكرته عائشة خانصاحب حول حرص فريق وإدارة المتحف على تقديم أفضل تجربة للزائر عبر مرشدين ثقافيين، بلغات متعددة، كالعربية والإنجليزية والصينية والفلبينية، بجانب ورش عمل أسبوعية للعائلات، وشاشات ألعاب وتجارب تفاعلية وبرامج ملموسة ومبتكرة تعرف الأطفال بالتاريخ بأسلوب ممتع.



ومن ثم يختتم الزائر رحلته بإطلالة علوية تشرف على وجهات ومعالم دبي، ذلك من فوق أسوار الحصن.