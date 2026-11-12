«سلام لك يا شيخ سلطان».. عُمان تهدي حاكم الشارقة «رزفة» تراثية متميزة

على إيقاعات فن الرزفة، صدحت أصوات أعضاء الفرقة التراثية العُمانية «بن داود للفنون الشعبية» في ردهات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، بقصيدة مهداة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كتب كلماتها الشاعر العُماني ناصر البادي، واستهلها بقوله: «سلام لك يا الشيخ سلطان.. سلام ونثني بالتراحيب».

وقدمت الرزفة في عرض احتفالي ضمن مشاركة سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة الخامسة والأربعين من المعرض.

معانٍ ثرية

استقطب العرض جمهوراً من زوار المعرض الذين تفاعلوا مع الإيقاعات والأداء الجماعي للفرقة، فيما حملت أبيات القصيدة معاني المحبة والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة، وجاء في أبياتها:

«سلام لك يا الشيخ سلطان

سلام ونثني بالتراحيب

في طلتك الكل فرحان

يا القاسمي يا راعي الطيب

سلام لك منا ومن عمان

وذكرك معانا دوم مغيب

الكم قدر معنا ولكم شان

يا شيخ متعلي المراقيب

يا شيخ لك بصمه وبرهان

في كل دار أبعيد وقريب

يعلك بصحه طول لازمان

يا شيخ ولك منا المكاتيب»

وجسّدت الرزفة، وهي من الفنون الشعبية الأصيلة المشتركة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، جانباً من الروابط الثقافية والتراثية بين البلدين.