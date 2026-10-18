الفنون الإماراتية تنثر عبق التراث في المغرب



تشهد عروض الفنون الشعبية ضمن برنامج مشاركة دولة الإمارات في الدورة السابعة عشرة من معرض «الفرس للجديدة» بالمملكة المغربية تفاعلاً لافتاً من الزوار، وسط اهتمام بما تقدمه من لوحات فنية متنوعة تجمع بين الإيقاعات والأهازيج والحركات المتناغمة، وتعكس أصالة الموروث الإماراتي وثراء فنونه.

تأتي هذه العروض ضمن برنامج المشاركة الذي تنظمه جمعية الإمارات للخيول العربية وهيئة أبوظبي للتراث، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بصون التراث، بهدف التعريف بالموروث الإماراتي، وإبراز الفنون الشعبية بوصفها أحد أشكال التعبير الثقافي التي تجسد قيم المجتمع وعاداته وتقاليده المتوارثة، وتنقل جوانب من الهوية الوطنية إلى زوار المعرض من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

تتنوع العروض المُقدمة بين فنون العيالة والتغرودة والونة، إلى جانب العزف على الربابة والعود، في برنامج فني يجمع بين الأداء الجماعي والأهازيج الشعبية والألحان التراثية، ويقدم للجمهور نماذج من الفنون الإماراتية الأصيلة التي ارتبطت بالحياة الاجتماعية والثقافية، وحافظت على حضورها في المناسبات والفعاليات الوطنية والتراثية.

وتشكل هذه الفنون بمختلف أنماطها وأساليب أدائها جانباً مهماً من التراث الثقافي غير المادي لدولة الإمارات، بما تحمله من مضامين شعرية وموسيقية وتعبيرات حركية ارتبطت ببيئات المجتمع الإماراتي وتقاليده، وتعكس تنوع أشكال الإبداع الشعبي التي تناقلتها الأجيال، واستمر حضورها بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية.

وتحظى هذه العروض باهتمام واسع من زوار المعرض، الذين يتفاعلون مع الأداء الفني المتنوع وما يصاحبه من إيقاعات وأهازيج شعبية، في أجواء احتفالية تضفي على المشاركة الإماراتية طابعاً تراثياً مميزاً، وتسهم في تعزيز التبادل الثقافي والتراثي، وتوطيد روابط الأخوّة والتواصل بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.

وتتكامل عروض الفنون الشعبية مع الأنشطة والمعروضات التراثية والثقافية التي يقدمها جناح دولة الإمارات في المعرض، بما في ذلك المجلس الإماراتي و«بيت الشعر» والأزياء والحرف التقليدية، لتقدم للزوار تجربة متكاملة تبرز ثراء الموروث الإماراتي وتنوع عناصره، وتجسد الجهود المبذولة لصون التراث وضمان استدامته، وتعزيز حضوره في المحافل الدولية.