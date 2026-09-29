مركز جمعة الماجد يشارك في ملتقى دولي للتراث الأفريقي المخطوط في روسيا



اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي مشاركته في الملتقى الدولي الأول للتراث الأفريقي المخطوط، الذي أُقيم في المكتبة الوطنية الروسية بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا من 22 إلى 25 سبتمبر الجاري، بالتعاون بين مركز الشيخ الطاهر الزاوي للدراسات والأبحاث وتحقيق التراث في ليبيا، والمكتبة الوطنية الروسية في سانت بطرسبورغ.

وحمل الملتقى عنوان: "الدراسة الشاملة للتراث الأفريقي المخطوط". ومثّل المركز في الملتقى الدكتور بسام عدنان داغستاني، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم بالمركز، الذي قدّم بحثاً بعنوان: "أعمال مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في حفظ ومعالجة وترميم مخطوطات مالي وموريتانيا: مدينتا تمبكتو وتيشيت نموذجاً.

واستعرض الدكتور داغستاني في بحثه الجهود التي بذلها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في مدينتي تمبكتو وتيشيت منذ عام 1997 وحتى اليوم، من خلال إنشاء مراكز متخصصة للترميم في المدينتين، وتجهيزها بالأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية متخصصة بصورة متواصلة في كل من دبي وتمبكتو وتيشيت.

كما تناول البحث الجهود التي بذلها المركز في نقل مخطوطات تمبكتو إلى العاصمة باماكو خلال الحرب التي اندلعت في شمال مالي عام 2012، والتي أسهمت في إنقاذ نحو 400 ألف مخطوط من الهلاك.

وحظي البحث باهتمام وتقدير المشاركين في الملتقى، لما تضمنه من عرض موثق لتجربة المركز وجهوده في مجال حفظ المخطوطات ومعالجتها وترميمها، ولا سيما في مالي وموريتانيا.

وعلى هامش الملتقى، عقد الدكتور بسام داغستاني عدداً من اللقاءات مع الجهات الثقافية والتراثية في مدينة سانت بطرسبورغ، شملت المكتبة الوطنية الروسية، وكلية الدراسات الشرقية في جامعة سانت بطرسبورغ، ومعهد المخطوطات الشرقية، وذلك لبحث آفاق التعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في مجالات فهرسة المخطوطات وتصويرها وترميمها، وتبادل الخبرات في هذه المجالات.