متحف العين يجمع التراث والشباب والمجتمع أكتوبر المقبل

يستضيف متحف العين فعاليتين مميزتين تجمعان بين التراث وإبداعات الشباب والمشاركة المجتمعية، هما «ليلة الجامعات – التراث عبر الأجيال» و«ووكاثون أكتوبر الوردي» وذلك في 1 أكتوبر المقبل.

وتدعو «ليلة الجامعات» طلبة الجامعات والأكاديميين وأفراد المجتمع إلى استكشاف التراث الإماراتي من منظور معاصر. وتتضمن الأمسية عرض 17 مشروع تخرج مستوحى من التراث، يقدمها طلبة إماراتيون خريجون من كليات التقنية العليا – دبي، إلى جانب أجنحة طلابية وتجارية، وجلسات لرسم المانغا المستوحاة من التراث، وورش الورد والتلي، وعروض للحرف التقليدية من التلي والسدو، بالإضافة إلى عروض اليولة والعزف على الكمان.

ويشهد البرنامج مشاركة مجلة ماجد، ونادي السياحة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من المبادرات الطلابية والمجتمعية الأخرى.

وتجمع «ووكاثون أكتوبر الوردي» نحو 300 مشارك في مسيرة مجتمعية للمشي تنطلق من متحف العين، وصولاً إلى واحة العين، دعماً للتوعية بسرطان الثدي. وتقدم الفعاليتان معاً يوماً يجمع بين التراث والجيل الجديد والمجتمع الأوسع في منطقة العين.