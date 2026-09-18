«تميمة ثعبانية» أثرية لمحارب وامرأة

عثر علماء الآثار من جامعة نوفغورود الحكومية في بلدة ستارايا روسا، بشمال غرب روسيا على تميمة بشكل ميدالية نحاسية تعود إلى القرن الحادي عشر ميلادي وتجمع بين تقليدين في آن واحد.

وعلى أحد جانبي الميدالية النحاسية يظهر محارب يحمل رمحاً ودرعاً، ويُفترض أنه ثيودور ستراتيلاتس. وعلى الجانب الآخر يظهر رأس امرأة ذات شعر يشبه الأفاعي، ورجّح علماء الآثار أنها ميدوسا الغورغونة، حسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".

وعادة ما تُسمى مثل هذه التمائم "التمائم الثعبانية" (الزميفيك). وجاء تقليد التمائم الثعبانية (الزميفيك) إلى بلاد الروس من بيزنطة. وكانت هذه القطع تُستخدم كتمائم للحماية من الأمراض وغيرها من الكوارث.

ويُعد هذا الاكتشاف من أقدم تمائم الأفاعي في ستارايا روسا، إذ تعود الاكتشافات السابقة إلى القرنين الثاني عشر والرابع عشر، بينما تعود هذه التميمة إلى القرن الحادي عشر. ومن المحتمل أنها صُنعت محلياً تقليداً لنماذج بيزنطية. ويعني ذلك أن الحرفيين في تلك المنطقة لم يكتفوا بقبول تقليد غريب فحسب، بل كانوا أيضاً يعيدون إنتاج قطع مرتبطة بهذا التقليد القديم.