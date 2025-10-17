محمد رمضان يحيي أولى حفلات الموسم الـ 30 في القرية العالمية

أعلنت القرية العالمية اسم النجم الذي سيفتتح سلسلة حفلاتها الغنائية المنتظرة لهذا الموسم، والتي تعد الأضخم في تاريخها، حيث سيحيي النجم المصري محمد رمضان أولى حفلات الموسم يوم 25 أكتوبر الجاري في الساعة التاسعة مساء.

ويقام الحفل على المسرح الرئيسي في القرية العالمية وهو من إنتاج روتانا، وبالشراكة مع الإذاعة الرسمية العربية 99 إف إم.

وسيستمتع الضيوف بمجموعة من أشهر أغاني محمد رمضان التي تصدرت القوائم الموسيقية مثل «يا حبيبي» و«نمبر وان»، إلى جانب أداء مليء بالطاقة والحماس الذي جعل منه أحد أبرز نجوم الحفلات في العالم العربي.

وتشكل هذه الحفلة انطلاقة سلسلة الحفلات الموسيقية للموسم الـ30 للقرية العالمية، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين المشاركين فيها. ويمكن للضيوف حضور الحفلات الغنائية ضمن تذكرة دخول القرية العالمية، والمتوفرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للوجهة، إضافة إلى شباك التذاكر عند بوابات الدخول.

وتأتي سلسلة الحفلات الموسيقية ضمن جدول حافل يضم أكثر من 40.500 من العروض والفعاليات المتنوعة خلال الموسم الـ30، لترسخ القرية العالمية مكانتها وجهة استثنائية في عالم الترفيه والثقافة.