

كشفت مدينة إكسبو دبي عن ملامح برنامج الدورة الخامسة من «مدينة الشتاء» التي تنظم بالشراكة مع «ديزني +» في الفترة من 11 إلى 31 ديسمبر، ضمن «موسم الوصل».

ويضم البرنامج خمس مناطق ترفيهية تفاعلية مستوحاة من عوالم «ديزني»، يتم تنظيمها للمرة الأولى في المنطقة، وتنقل أشهر القصص والشخصيات المحبوبة من شاشة التلفاز إلى أرض الواقع، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية والإبداعية الغامرة التي تجعل هذه الدورة من «مدينة الشتاء»، الأضخم منذ انطلاقتها عام 2022.



لكل شتاء حكاية: رحلة بين عوالم «ديزني»

وتقدم «مدينة الشتاء» هذا العام، التي تقام تحت شعار «لكل شتاء حكاية»، تجربة شتوية متكاملة تأخذ زوارها في رحلة بين مجموعة من المناطق الترفيهية والتجارب الغامرة المستوحاة من عوالم «ديزني» و«بيكسار» وشخصياتها المحبوبة، حيث يمكن للعائلات المشاركة في أنشطة متنوعة والاستمتاع بتجارب تفاعلية تجمع بين الترفيه واللعب المرح، في رحلة تستحضر أجواء الأفلام السينمائية الشهيرة وتزخر بالخيال والاكتشاف والمغامرات واللحظات التي لا تُنسى لجميع أفراد العائلة.

وإلى جانب هذه التجارب الترفيهية الجديدة، تعود مجموعة من الأنشطة الاحتفالية التي اشتهرت بها «مدينة الشتاء» على مدار النسخ الماضية وتعلق بها الجمهور مع أكثر من 20 نشاطاً مجانياً مشمولاً ضمن تذكرة الدخول العامة، لتقديم تجربة احتفالية استثنائية.



«حكاية لعبة»

في منطقة «حكاية لعبة» يدخل الزوار إلى عالم الألعاب والشخصيات المحبوبة، حيث تنتظر الأطفال مجموعة من الأنشطة والألعاب التفاعلية المستوحاة من غرفة آندي الشهيرة، ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بتجربة مستوحاة من مطعم «بيتزا بلانيت» الشهير، كما يمكن للأطفال المشاركة في ورش إبداعية متنوعة، إضافة إلى استعراض مواهبهم في الغناء على مسرح «ليلي باد» وأداء أشهر أغاني «ديزني» المحبوبة.



المقر الرئيسي

وتتوافر في المقر الرئيسي مغامرة استثنائية إلى عالم مارفل، حيث يمكن للزوّار استكشاف عوالم أبطالهم الخارقين المفضّلين، من خلال مجموعة من التجارب المشوّقة المستوحاة من أشهر شخصيات مارفل وقصصها الأسطورية.

وتنتظر العائلات أجواء حافلة بالحركة والمغامرات والتشويق، لتعيش معاً لحظات لا تُنسى.

وتنبض حكايات أميرات ديزني بالحياة في عالم مبهر، يضم مجموعة من التجارب المستوحاة من أجمل القصص الخيالية التي أحبّتها أجيال من عشّاق ديزني.

ويمكن للزوّار التجوّل بين مساحات صُمّمت بعناية لتجسّد عوالم أميراتهم المفضّلات، والاستمتاع بأجواء مليئة بالمتعة والخيال، والاستمتاع بتجارب تفاعلية تُحيي روعة الحكايات التي اشتهرت بها قصص ديزني وأميراتها.

كما يحلّ عالم فيلم «مملكة الثلج» من استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة ضيفاً على مدينة الشتاء، في أجواء شتوية ساحرة تكسوها الثلوج، مستوحى من مملكة «أرنديل» الشهيرة.

ويمكن للزوّار استكشاف هذا العالم الشتوي، والتقاط صور تذكارية مميزة، والمشاركة في ورش عمل إبداعية مستوحاة من الفيلم، بما فيها تصميم زينة على شكل رجل الثلج المحبوب «أولاف»، وتوفر هذه المنطقة تجربة هادئة وممتعة للعائلات، تنقلهم إلى عالم «مملكة الثلج» الممتع من خلال المناظر الثلجية والتفاصيل المستوحاة من أحداث الفيلم وشخصياته.



غرفة معيشة «وحيد في المنزل»

وتعطي مدينة الشتاء وديزني+ الفرصة للزوار للاستمتاع بعالم فيلم «وحيد في المنزل» الشهير من استوديوهات «توينتيث سنتشري» في تجربة احتفالية مستوحاة من أكثر مشاهد هذه السلسلة من الأفلام طرافةً وشهرة.

ويمكن للزوار الاسترخاء في استراحة دافئة تستحضر أجواء الأفلام، وإعادة تمثيل بعض المشاهد الشهيرة لشخصية «كيفن» من خلال أنشطة تفاعلية وفرص لالتقاط الصور، إلى جانب اختبار مهاراتهم في تحدٍّ مستوحى من الفخاخ والحيل الطريفة التي اشتهر بها الفيلم.

وتضمّ المنطقة أيضاً ورش عمل احتفالية، مستوحاة من الجزء الثاني من هذا الفيلم المحبوب من الكبار والصغار.

وتشمل المناطق الخمس، خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات المستوحاة من العوالم التي تحتفي بها، من «كريف» لتتيح للزوار الاستمتاع بخيارات مبتكرة من أصناف الطعام والشراب مستوحاة من قصص وشخصيات «ديزني».

كما يمكن للعائلات زيارة متجر «تويز آر أص»، المتجر الرسمي للألعاب في «مدينة الشتاء».



تجارب استثنائية

ولا تتوقف الأجواء الساحرة عند حدود المناطق الترفيهية، إذ تمتد إلى تجارب مبتكرة في عالم المأكولات والمشروبات والتسوق، من خلال مجموعة من المتاجر المؤقتة المنتشرة في أرجاء المدينة.

وتقدم «كريف» تشكيلة استثنائية من المأكولات والمشروبات الاحتفالية المستوحاة من العوالم الخمسة، حيث تتحول القصص المحبوبة إلى ابتكارات شهية، تجمع بين النكهات المميزة والتقديم المبتكر، لتضيف بُعداً جديداً من المتعة إلى التجربة.



كما يمكن للعائلات استكمال المتعة عند العودة إلى بيوتهم من خلال زيارة متاجر «تويز آر أص Toys R Us»، المتجر الرسمي للألعاب في مدينة الشتاء، والذي يقدّم مجموعة من المتاجر تضم ألعاباً ومقتنيات وهدايا مستوحاة من الشخصيات والقصص المفضلة لدى الجميع.

وفي عالم مارفل، تضيف «أوريو» (OREO) مزيداً من التشويق من خلال حملتها، التي تقدم تجربة تفاعلية تدعو الزوار إلى إطلاق العنان للبطل الأسطوري الكامن في داخلهم.



وإلى جانب المناطق الترفيهية الخمس المستوحاة من عوالم ديزني+، تعود إلى مدينة الشتاء مجموعة من التجارب والفعاليات الاحتفالية التي أحبها الزوار وأصبحت جزءاً من ذكرياتهم الجميلة، ومنها تجربة أفلام ديزني+ الاحتفالية لتقدم عرضين سينمائيين يومياً، وتجمع العائلات والأصدقاء للاستمتاع بقصصهم المفضلة على الشاشة الكبيرة، في أجواء دافئة تنبض بروح العائلة.



وفي مخبز السيدة كلوز، يستمتع الأطفال بمجموعة من الأنشطة الإبداعية، تشمل إعداد مستلزمات الشوكولاته الساخنة، وتزيين حلوى الزنجبيل، وصنع أشكال رجال الثلج من الحلوى. أما أكاديمية الرنة، فتدعو الصغار لخوض تحديات مرحة، تتضمن مساراً للحواجز ولعبة رمي الجزر، لاختبار مهاراتهم وسط أجواء من المرح والتشويق.

وتنتظر العائلات أيضاً لحظات ممتعة مع فعالية إضاءة شجرة الأعياد بحضور سانتا كلوز، إلى جانب تجربة تساقط الثلوج تحت قبة الوصل التي يترقبها الجميع، لتكتمل الأجواء الاحتفالية بلحظات مشتركة من الدهشة والفرح.

ولإضفاء مزيد من التشويق على رحلة الاستكشاف، يربط جواز سفر مدينة الشتاء المجاني مختلف التجارب والمناطق الترفيهية، حيث يدعو الأطفال إلى التنقل بينها وجمع الأختام خلال رحلتهم، والحصول على مكافأة خاصة عند استكمالها.

شراكات متنامية

ومع إطلاق خمس مناطق ترفيهية غامرة مستوحاة من عوالم ديزني+، وما يُتوقع أن تستقطبه من أعداد متزايدة من العائلات والزوار، تستعد «مدينة الشتاء» لتقديم واحدة من أنجح دوراتها حتى اليوم، وسط توقعات بارتفاع أعداد الزوار بنسبة 25% مقارنة بعام 2025.

وقد أسهم النجاح المتنامي للفعالية في استقطاب اهتمام واسع من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تضاعف عدد الرعاة والداعمين مقارنة بالدورة السابقة، في تأكيد على مكانة مدينة الشتاء كإحدى أبرز الوجهات الاحتفالية العائلية في دبي.

وإلى جانب جدول فعاليات دبي، الشريك الاستراتيجي لموسم الوصل، تنضم جيتور (Jetour) إلى مدينة الشتاء بصفتها أحد الرعاة الرئيسيين، لتمنح الزوار فرصة الفوز بسيارة جيتور T2 موديل 2027. وسيحصل كل حامل تذكرة دخول لمدينة الشتاء على فرصة للمشاركة في السحب، الذي يُجرى على السيارة يوم 31 ديسمبر في ساحة الوصل.



وفي مبادرة تضفي مزيداً من الدفء والبهجة على الاحتفالات، يدعم مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي تجربة رسائل إلى سانتا المحببة لدى الأطفال، ليسهم في تحقيق أمنيات مجموعة من الصغار، وتحويل أحلامهم إلى لحظات حقيقية لا تُنسى.

كما تحظى «مدينة الشتاء» بدعم فندق روف مدينة إكسبو دبي، وشركة «تي جي بي» الدولية للضيافة وشركة «دي إي آي» للتقنيات الإبداعية و«بلاتينوم ليست»، في شراكات تسهم مجتمعة في إثراء تجربة «مدينة الشتاء» وتقديم موسم احتفالي متكامل للعائلات والزوار.