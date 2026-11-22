

استقطب مهرجان الشيخ زايد، المقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط حراك نشط في ساحاته ومرافقه، وتفاعل جماهيري واسع مع فعالية «ليلة الكاستم شو»، التي أقيمت مساء السبت، بمشاركة أكثر من 60 سيارة معدلة، ومجموعة متنوعة من الدراجات النارية، بالتزامن مع استمرار عروض الألعاب النارية، التي أضاءت سماء المهرجان يومي الجمعة والسبت للأسبوع الثاني على التوالي.



وحققت فعالية «ليلة الكاستم شو»، التي أُقيمت تحت شعار «ليلة واحدة.. كل الإثارة»، نجاحاً جماهيرياً لافتاً؛ إذ تحولت ساحتها إلى ملتقى، يجمع هواة السيارات والعائلات وعشاق رياضة المحركات والدراجات النارية في موقع واحد، من خلال عرض تشكيلة واسعة من السيارات الرياضية والكلاسيكية والمركبات المعدّلة، التي تميزت بتصاميمها وتفاصيلها الفنية، وعكست مهارات المشاركين واهتمامهم بتعديل السيارات وتطويرها، حيث حرص الزوار على الاطلاع على مواصفات المركبات والتعديلات المدخلة عليها، والتقاط الصور التذكارية.



وتضمن برنامج الأمسية باقة من التحديات والمسابقات التفاعلية، التي أضفت طابعاً تنافسياً على الحدث، تصدرتها سباقات المحاكاة «سيم ريسينغ»، التي أتاحت للمشاركين خوض تجربة السباقات الافتراضية عبر أجهزة محاكاة متخصصة وسط تشجيع الجمهور، إلى جانب مسابقات تفاعلية للجمهور والمشاركين، وعروض للدراجات النارية، وفقرات موسيقية وترفيهية مصاحبة، أسهمت في تنويع الأنشطة، وإتاحة الفرصة أمام الزوار للمشاركة في التحديات، ومتابعة المنافسات، وصولاً إلى تكريم الفائزين، وتوزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى وسط تفاعل الحضور.



ويأتي تنظيم «ليلة الكاستم شو» ضمن جهود مهرجان الشيخ زايد الرامية إلى تنويع فعالياته الترفيهية، واستقطاب مختلف شرائح الجمهور، عبر أنشطة تجمع بين الهوايات الحديثة والتجارب التفاعلية والعروض الحية، بما يضمن للزوار الاستمتاع ببرنامج متجدد طوال الموسم.



وشهد المهرجان توافد آلاف الزوار لمتابعة عروض الألعاب النارية عند الساعة العاشرة من مساء يومي الجمعة والسبت، للأسبوع الثاني على التوالي، بوصفها إحدى المحطات الرئيسية في البرنامج الترفيهي الأسبوعي، حيث تابعت العائلات والجمهور التشكيلات الضوئية والألوان المتنوعة، التي زينت سماء الوثبة في أجواء احتفالية، وحرصوا على توثيق تلك اللحظات ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وسجلت ساحات المهرجان ومرافقه حركة نشطة طوال عطلة نهاية الأسبوع مع إقبال الزوار من مختلف الفئات العمرية على العروض الفنية، والفعاليات الثقافية والتراثية، والأجنحة المشاركة، فضلاً عن المطاعم والمرافق الترفيهية، ليواصل مهرجان الشيخ زايد بذلك تقديم برنامجه المتنوع، بمشاركة أجنحة ومؤسسات وجهات متعددة، معززاً دوره في التعريف بالموروث الإماراتي، وإتاحة الفرصة أمام الزوار من مختلف الجنسيات لاكتشاف ثقافات وتقاليد متنوعة، والاستمتاع بالأنشطة العائلية المستمرة طوال الموسم.