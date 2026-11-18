تستعد سماء القرية العالمية للتألق من جديد مع عودة عروض الألعاب النارية المذهلة يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 9:00 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وستضيء العروض المحبوبة سماء الوجهة في كلتا الأمسيتين، فيما تترقب القرية العالمية المزيد من عروض الألعاب النارية خلال الموسم احتفاءً بالفعاليات الكبرى والمناسبات الخاصة.

ولإضفاء المزيد من الأجواء المميزة على عطلة نهاية الأسبوع، يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع ببرنامج جديد من العروض الموسيقية الحية على مسرح الصقر من الخميس إلى الأحد، إلى جانب العروض المعتادة التي تُقام من الاثنين إلى الأربعاء.

ويقدّم أحد الفنانين في كل أمسية ثلاث فقرات موسيقية مدة كل منها 40 دقيقة، بين الساعة 7:30 مساءً و10:00 مساءً، ضمن برنامج متجدد يضم عروضاً على آلات الساكسفون، والقانون، والعود، والغيتار.

وسواء اختار الضيوف قضاء أوقات مميزة مع العائلة والأصدقاء تحت سماء تتلألأ بالألوان، أو الاستمتاع بالموسيقى الحية على مدار الأمسية، تنتظرهم المزيد من الليالي التي لا تُنسى في القرية العالمية هذا الموسم.

