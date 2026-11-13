راشد الماجد يغني في دبي 4 ديسمبر



يحيي الفنان راشد الماجد حفلاً غنائياً مميزاً في «كوكا كولا أرينا» يوم 4 ديسمبر، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق، في أمسية فنية ينتظرها عشاق الطرب الخليجي، حيث يصطحب جمهوره في رحلة موسيقية تجمع بين أجمل أغانيه وأشهر ألحانه التي ارتبطت بذكرياتهم على مدى سنوات طويلة.



ويُعد راشد الماجد واحداً من أبرز نجوم الأغنية الخليجية والعربية، إذ استطاع بصوته العذب وأسلوبه الفني المميز أن يحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجمهور، مقدماً على مدار مسيرته الفنية الحافلة مجموعة واسعة من الأغاني الرومانسية والطربية التي حققت نجاحاً كبيراً في مختلف أنحاء العالم العربي.



ومن المتوقع أن يشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الجمهور، مع أجواء استثنائية تملؤها الموسيقى والحنين، حيث تتردد على المسرح مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي شكلت محطات بارزة في مسيرته، لتكون الأمسية فرصة لعشاقه للاستمتاع بأداء مباشر يجمع بين الإحساس والطرب الأصيل.