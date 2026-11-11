"بورشه" تعيد إحياء سيارة الشرطة التاريخية "بورشه 924"

عادت سيارة بورشه 924 التاريخية، التي ارتبطت بمرحلة مبكرة من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الواجهة بعد استكمال أعمال ترميمها.

وأنجز مركز بورشه أبوظبي والعين، التابع لمجموعة علي وأولاده القابضة، أعمال ترميم السيارة التي كانت أول سيارة رياضية تنضم إلى أسطول الشرطة الاتحادية في الدولة.

ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على إرث الإمارات في عالم السيارات وصون محطة مهمة من تاريخ العمل الشرطي فيها.

واقتنت شرطة أبوظبي السيارة عام 1979 لتكون ضمن مركبات مرافقة موكب الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى دولة الإمارات، بعد قيام الاتحاد.

وقال المقدم علي الحمادي، رئيس قسم الموروث الشرطي في شرطة أبوظبي: «تمثل بورشه 924 فصلاً مهماً من تاريخ شرطة أبوظبي وتطور أسطول مركباتها. وتتيح أعمال ترميمها الحفاظ على صلة ملموسة بتلك المرحلة، والتعريف بقصتها للأجيال القادمة. ويسعدنا التعاون مع مركز بورشه أبوظبي والعين ومجموعة علي وأولاده القابضة في هذا المشروع الذي يعيد هذه السيارة التاريخية إلى هويتها الأصلية».

وبعد استكمال أعمال الترميم الشاملة، أعاد مركز بورشه أبوظبي والعين تسليم السيارة رسمياً إلى شرطة أبوظبي خلال مراسم أقيمت في متحف المقطع، الذي يحتل مكانة تاريخية خاصة باعتباره أحد أقدم المرافق الشرطية في أبوظبي.

ومن المقرر أن تظهر السيارة للمرة الأولى أمام الجمهور بعد ترميمها خلال مهرجان «أيقونات بورشه» في دبي يومي 21 و22 نوفمبر 2026، قبل أن تنتقل إلى مقرها الدائم في متحف المقطع بأبوظبي.

وقال سعيد علي الظاهري، العضو المنتدب لمجموعة علي وأولاده للاستثمارات: «شكلت بورشه جزءاً من قصة أبوظبي في عالم السيارات على مدى أجيال، وقد أتاح لنا ترميم هذه السيارة التاريخية من طراز 924 فرصة للحفاظ على فصل مهم من هذا التاريخ. فهي تربط علامة بورشه بالسنوات الأولى لقيام دولة الإمارات، وبمحطة بارزة في مسيرتها. وقد نفّذ فريقنا أعمال الترميم بعناية فائقة واهتمام دقيق بأدق التفاصيل، لضمان الحفاظ على الطابع الأصلي للسيارة وأهميتها التاريخية للأجيال القادمة».

سيارة بورشه 924 التاريخية التابعة لشرطة أبوظبي، والتي يعود طرازها إلى عام 1979، بعد أن خضعت لأعمال ترميم دقيقة على يد فريق مركز بورشه أبوظبي والعين، في لقطة لها في متحف زايد الوطني.

زيارة ملكية في السنوات الأولى لقيام الاتحاد

جاءت الزيارة الملكية بعد سبع سنوات من قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة تضم سبع إمارات.

ووصلت الملكة إليزابيث الثانية برفقة دوق إدنبرة والوفد المرافق لهما إلى منطقة الخليج على متن اليخت الملكي «بريتانيا». وخلال محطتهم في دولة الإمارات، تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرافقتهم شخصياً.

وقال الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا: "يعكس الاهتمام الكبير بأدق تفاصيل ترميم سيارة بورشه 924 مكانتها التاريخية المميزة، حيث أدت دوراً بارزاً في واحدة من أهم المحطات خلال السنوات الأولى من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشتهر دولة الإمارات اليوم عالمياً بسيارات الشرطة الرياضية، ويأتي ترميم هذه السيارة ليذكّر الجميع بأنها كانت أولى تلك السيارات".

وأضاف: "أشعر بفخر كبير بما حققه فريقنا في أبوظبي من خلال هذا المشروع، وبما أبداه من تفانٍ وحماس في إعادة السيارة إلى حالتها الأصلية. وأنتظر بشغف عرضها أمام الجمهور للمرة الأولى خلال مهرجان "رموز بورشه" في دبي".

بورشه 924: بداية إرث من السيارات الرياضية عالية الأداء

تشتهر دولة الإمارات ومنطقة الخليج عموماً اليوم بسيارات الشرطة عالية الأداء، بما في ذلك طرازات بورشه 911 الأيقونية وسيارة تايكان الكهربائية بالكامل.

لكن ما قد لا يعرفه كثيرون هو أن بورشه 924 كانت أول سيارة رياضية عالية الأداء تنضم إلى أسطول الشرطة في الدولة، بعد اقتنائها لمرافقة موكب الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارتها الأولى إلى الإمارات، بعد سبع سنوات فقط من قيام الاتحاد.

وإدراكاً لقيمتها التاريخية، تولى مركز بورشه أبوظبي والعين مشروع ترميم السيارة للحفاظ على هويتها الأصلية وإعادتها إلى حالة تليق بمكانتها في تاريخ الدولة.

وفي وقت سابق من هذا العام، نقلت السيارة إلى مركز الصيانة التابع للمركز في أبوظبي لبدء أعمال ترميم شاملة، بهدف إعادتها إلى أقرب حالة ممكنة من مواصفاتها الأصلية.

وحرص فريق الترميم على إعادة تنفيذ الكتابات والشعارات المطلية على هيكل السيارة وفق أسلوبها الأصلي، بدلاً من استخدام الملصقات الحديثة، حفاظاً على هويتها الشرطية وتفاصيلها التاريخية.

تولى مركز بورشه أبوظبي والعين أعمال ترميم السيارة، حرصاً على الحفاظ على هويتها الأصلية وإعادتها إلى حالة تليق بمكانتها في تاريخ دولة الإمارات.

50 عاماً على طرازات بورشه ذات المحرك الأمامي وناقل الحركة الخلفي "ترانس أكسل"

تحتفي بورشه هذا العام بمرور 50 عاماً على إطلاق طرازاتها التي تجمع بين المحرك في المقدمة وناقل الحركة عند المحور الخلفي "ترانس أكسل"، وهي محطة بارزة ضمن فعاليات مهرجان «أيقونات بورشه» في دبي يومي 21 و22 نوفمبر.

وكانت بورشه 924 أول هذه الطرازات، إذ اعتمدت تصميماً يكون المحرك في المقدمة وناقل الحركة عند المحور الخلفي.

وأُطلقت بورشه 924 عام 1976، وصنعت في مدينة نيكارسولم بألمانيا، واستمر إنتاجها حتى عام 1988.

وشملت هذه الفئة لاحقاً طرازات بورشه 928 و944 و968.