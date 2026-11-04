أحمد سعد يُحيي أولى حفلات الموسم الـ31 في القرية العالمية



أعلنت القرية العالمية عن استضافة النجم المصري أحمد سعد لإحياء أولى حفلاتها الغنائية لهذا الموسم، حيث يلتقي الضيوف به على المسرح الرئيسي يوم الجمعة، 13 نوفمبر الجاري في الساعة الـ 8 مساءً، ليفتتح سلسلة الحفلات الغنائية المرتقبة بأمسية حافلة بالموسيقى والطرب. وتُقام الحفلة من إنتاج روتانا، وبالشراكة مع إذاعة العربية 99 بصفتها الشريك الإذاعي الرسمي.



ويُعدّ أحمد سعد أحد أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، إذ استطاع بصوته القوي وحضوره المميز على المسرح وأسلوبه الذي يجمع بين الموسيقى الشعبية المصرية والأغاني العربية العصرية، أن يحجز لنفسه مكانةً بارزةً على الساحة الغنائية العربية.

وعلى مدار مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من عقدين، ازدادت شعبية النجم المصري خلال السنوات الأخيرة بفضل مجموعة من الأغاني التي حققت رواجاً كبيراً، من بينها «وسّع وسّع» و«اختياراتي» و«إيه اليوم الحلو ده». ولم تقتصر نجاحاته على الغناء فحسب، بل امتدت إلى عالم التلفزيون من خلال مشاركته عضواً في لجنة تدريب المواهب ببرنامج «ذا فويس: أحلى صوت»، ما عزز حضوره في المشهد الفني والترفيهي العربي.



وسيكون ضيوف القرية العالمية على موعد مع أمسية غنائية مميزة، يستمتعون خلالها بمجموعة من أشهر أغاني أحمد سعد، وسط أجواء موسيقية تدعو الجميع إلى الغناء والتفاعل مع النجم المصري. وبفضل صوته المميز وطاقته على المسرح، تنتظر الضيوف تجربة ترفيهية لا تُنسى تجمع عشاق الموسيقى في أمسية مليئة باللحظات الجميلة.



وتأتي الحفلة الغنائية ضمن البرنامج الترفيهي الحافل للموسم الـ 31 للقرية العالمية، والذي يضم أكثر من 40 ألف عرض وفعالية طول الموسم.

ومع ترقب الإعلان قريباً عن المزيد من النجوم والفنانين والعروض الحية المميزة، سيكون لدى الضيوف العديد من الأسباب لتكرار زيارة القرية العالمية والاستمتاع بأوقات لا تُنسى برفقة العائلة والأصدقاء. ويمكن حضور الحفلة دون أي رسوم إضافية، إذ يشملها سعر تذكرة الدخول إلى القرية العالمية، والمتاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوجهة وتطبيقها الذكي، بالإضافة إلى شبابيك بيع التذاكر عند البوابات.