القرية العالمية تستضيف أحمد حلمي 8 نوفمبر



يستقبل المسرح الرئيسي في القرية العالمية نجم السينما العربية، أحمد حلمي، يوم الأحد 8 نوفمبر، في تمام الساعة الـ 8:30 مساء، في لقاء خاص مع الضيوف احتفاء بفيلمه السينمائي المرتقب «حدوتة».



وتدور أحداث الفيلم حول أحد البلطجية، الذي يجسد شخصيته أحمد حلمي، ويستعين بمعالجة متخصصة في التنويم المغناطيسي، تؤدي دورها أمينة خليل، بعدما يفقد ذاكرته، وينسى المكان الذي أخفى فيه شاهداً اختطفه، وفي رحلة استعادة ذاكرته يجد نفسه مضطراً لمواجهة أعداء من الماضي، واسترجاع ذكريات قديمة، ومواجهة نفسه أيضاً، وسيحظى عشاق السينما بفرصة مميزة للقاء النجم، والتعرف عن قرب على تفاصيل الفيلم قبل طرحه في دور العرض السينمائي.



ويأتي اللقاء السينمائي المميز ضمن البرنامج الترفيهي الحافل للموسم الـ 31 للقرية العالمية، والذي يضم أكثر من 40 ألف عرض وفعالية طوال الموسم، ومع ترقب الإعلان قريباً عن المزيد من النجوم والفنانين والعروض الحية المميزة سيكون لدى الضيوف العديد من الأسباب لتكرار زيارة القرية العالمية، والاستمتاع بأوقات لا تُنسى برفقة العائلة والأصدقاء، ويمكن حضور اللقاء مع أحمد حلمي عند المسرح الرئيسي دون أي رسوم إضافية، إذ إنه من ضمن سعر تذكرة الدخول إلى القرية العالمية.