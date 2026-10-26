دبي في نوفمبر.. برنامج حافل بالإبداع والفنون



كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن برنامج حافل بفعاليات التصميم والفن والحفلات الموسيقية والكوميديا خلال شهر نوفمبر.

ويُحيي المغني وعازف البيانو والملحن البريطاني الحائز جائزة ميركوري، بنجامين كليمنتين، أمسية ساحرة من العزف على البيانو والغناء المنفرد في دبي أوبرا 1 نوفمبر المقبل. ويمزج الفنان موسيقى البوب المبتكرة بالموسيقى الكلاسيكية المعاصرة ولمسات من الجاز، ليقدّم موسيقى تلامس المشاعر وتخرج عن المألوف.



ويعود أسبوع دبي للتصميم أكبر مهرجان إبداعي في المنطقة إلى حي دبي للتصميم، من 3 حتى 8 نوفمبر. وتشمل أبرز محطات الأسبوع المعرض الجماعي «إن أوذر ووردز»، الذي تنظمه مبادرة أبواب ويستكشف سبل التعبير عن اللغة وتناقلها وترسيخها في الذاكرة، إلى جانب برنامج التكليفات الحضرية الذي يعيد تصوير البنية التحتية للمساحات العامة.



ويجمع معرض «داون تاون ديزاين» من 4 حتى 8 نوفمبر نخبة من العلامات التجارية المتخصصة في الأثاث المعاصر والإضاءة والتصميم الداخلي، من بينها فيني وإيثيمو وجيجناو. ويضم أيضاً معرض المصممين الإماراتيين لعام 2026 الذي تشرف على تنسيقه الزينة لوتاه تحت عنوان «مستقبلات موروثة»، إلى جانب برنامج تنوين الذي يستعرض أعمال سبعة مصممين صاعدين.



ويقدم نجم البوب الروسي جوني حفلاً غنائياً منفرداً في «كوكا كولا أرينا» بدبي 4 نوفمبر المقبل، ويتميز بأسلوبه في الجمع بين الموسيقى الإيقاعية الآر آند بي وموسيقى البوب والكلمات المميّزة لأغنياته وروعة صوته.



ويُحيي هذا العرض التكريمي الجوال، المقدم بالتعاون مع ماك غلوبال، أشهر أغاني ويتني هيوستن وأجملها على مسرح دبي أوبرا، 6 نوفمبر المقبل، حيث تتولى تقديمها مجموعة من أفضل المطربين، ترافقهم فرقة موسيقية حية كاملة وتشكيلات استعراضية راقصة لتقديم أشهر أعمالها.



ويعتلي أيقونة البوب العربي عمرو دياب مسرح «كوكا كولا أرينا» بدبي 7 نوفمبر برفقة فرقة موسيقية حية، ترافقه أجمل عروض الإضاءة والمؤثرات البصرية والحركات الاستعراضية. ويقدم على المسرح أحدث إصداراته إلى جانب مجموعة من أغانيه الأيقونية الرومانسية والراقصة على مدار أكثر من ثلاثة عقود.



ويتصدر منسق الأغاني والمنتج البريطاني جوناس بلو، المعروف عالمياً بنجاحه المتألق في إعادة توزيع أغنية Fast Car، سلسلة فعاليات «بوهيميا» في دبي. ويقدم الفنان 7 نوفمبر عرضاً في الهواء الطلق بنخلة جميرا.



وتحتضن «دبي أوبرا» 7 نوفمبر أوركسترا مؤلفة من 31 عازفاً، ومجموعة من المغنين، لتقديم أمسية موسيقية فريدة.

ويحيي الثنائي الهولندي آنوتر، المعروف بمقطوعته «ريلاكس ماي آيز» بالتعاون مع آبل بليدر، أمسية موسيقية 13 نوفمبر في الهواء الطلق على شاطئ فايف لوكس جي بي آر.



وتقدم فرقة «وين تشاي ميت توست»، المؤلفة من أربعة موسيقيين من ولاية كيرالا الهندية على مسرح نيو كوفنت جاردن بمول الإمارات 14 نوفمبر، مزيجها الموسيقي الذي يجمع بين الإندي والفولك والروك البديل.



ويقدم الثنائي السويسري «أدرياتيك» عرضه السمعي البصري إكس (X) 14 نوفمبر في أوشوايا دبي هاربر إكسبيرينس، في تجربة تمزج موسيقى التكنو الميلودية بعروض الإضاءة والمؤثرات البصرية المبهرة، على خلفية الواجهة البحرية.



ويقام معرض فنون العالم دبي من 19 حتى 22 نوفمبر بمشاركة أكثر من 400 جهة عارضة، من بينها أكثر من 275 فناناً يعرضون أعمالهم بصورة فردية، و120 معرضاً تمثل أكثر من 65 دولة. ومع عرض أكثر من 10,000 عمل فني أصلي، يوفر المعرض فرصة للراغبين في اقتناء الأعمال الفنية للمرة الأولى.



ويقدم الممثل والمخرج وصانع المحتوى الرقمي اللبناني بسام وهبي على مسرح نيو كوفنت غاردن بمول الإمارات 19 نوفمبر، عرضه الكوميدي «تذكرة ذهاب فقط»، المستوحى من تجربته الشخصية في الاغتراب.



ويستهلّ المغني وكاتب الأغاني الهندي أنوف جاين جولته العالمية من دبي، حيث يُحيي حفلاً موسيقياً 20 نوفمبر في الهواء الطلق بمدينة إكسبو دبي.



وينقل منسق الموسيقى الإيطالي ماركو كارولا 20 نوفمبر سلسلة حفلاته Music On، التي أطلقها في إيبيزا، إلى بلايا باشا في دبي ضمن فعاليات باشا أيكونز.



وتسجل فرقة سينثوني ظهورها الأول في منطقة الشرق الأوسط، لتقدم على مسرح بلا بلا دبي أشهر الأعمال الموسيقية الإلكترونية 21 نوفمبر ترافقها أوركسترا كاملة ومجموعة دي جي ومغنّين، مع مؤثرات بصرية مذهلة.



ويقدم الكوميدي تريفور نوح، المقدم السابق لبرنامج «ذا ديلي شو» الحائز جائزة إيمي، عروضاً كوميدية مباشرة على خشبة «دبي أوبرا» من 25 حتى 29 نوفمبر.



ويعود المغني الباكستاني عاطف أسلم إلى دبي 27 نوفمبر بعد سلسلة من حفلاته الناجحة التي نفدت تذاكرها في المدينة. ويترقب جمهوره عرضاً على مسرح كوكا كولا أرينا يقدم فيه مجموعة من أغانيه.

وتجتمع المغنية اللبنانية هبة طوجي وعازف الترومبيت إبراهيم معلوف، المرشح مرتين لجائزة غرامي والفائز بجائزة سيزار، في تعاون فني يحمل عنوان «على الطريقة الفرنسية»، ويُقام لأمسية واحدة فقط احتفاءً بالتراث الموسيقي الفرنسي وذلك في «دبي أوبرا» 27 نوفمبر.