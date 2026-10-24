«حلم البندقية» في دبي.. سحر يتجاوز الخيال



يستضيف مسرح «دبي أوبرا» يوم 29 أكتوبر عرض «تيتيزيه – حلم البندقية»، في تجربة مسرحية استثنائية، تجمع بين الإبهار والمرح والخروج عن المألوف.



ويقدّم العرض، من إنتاج فرقة «كومبانيا فينزي باسكا»، مزيجاً فريداً من العروض البهلوانية، وفنون التهريج والمسرح الحركي والموسيقى الحيّة، في مشهدية آسرة، تنبض بالحركة والإبداع.

وعلى خشبة المسرح، يستعرض 10 فنانين مهاراتهم الاستثنائية، من خلال عروض مذهلة ومؤثرات بصرية لافتة.



وبعد أن استقطب إعجاب أكثر من 100 ألف متفرّج حول العالم، يَعِد «تيتيزيه – حلم البندقية» الجمهور بتجربة فنية غامرة، تمزج بين الفكاهة والحركة والموسيقى، لتأخذ الحاضرين في رحلة بصرية مبهرة.



ويتميّز العرض بأسلوبه المسرحي الذي يتجاوز حدود الحكاية التقليدية، معتمداً على لغة الجسد والتعبير البصري لخلق عالم حالم يستلهم أجواء البندقية الساحرة.

وبين المشاهد الطريفة واللوحات الفنية المبتكرة، تتوالى اللحظات التي تأسر الحواس، وتترك لدى الجمهور انطباعاً لا يُنسى، في تجربة تحتفي بقوة الخيال، وقدرة الفنون الأدائية على التواصل مع مختلف الثقافات والأجيال.