دبي سفاري بارك.. تجارب تطلق عنان خيال الصغار



فتحت دبي سفاري بارك أبوابها أمام الزوار إيذاناً بانطلاق موسمها الثامن، مقدمةً خلال الأسبوع الأول باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تمنح أفراد الأسرة تجربة ممتعة خلال عطلة منتصف العام الدراسي، وذلك في بلازا القرية الأفريقية.

وتتضمن الفعاليات «محطة المستكشفين الصغار»، وهي مساحة مخصصة للأطفال تجمع بين التعلم والاستكشاف واللعب، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والمغامرات المستوحاة من عالم الحياة البرية.

وتشمل الأنشطة الرسم على الوجوه بطابع الحياة البرية، والوشوم المؤقتة، وتلوين المجسمات الطينية، إلى جانب الفنون والأشغال اليدوية والألعاب المتنوعة والمجسمات الهوائية المستوحاة من الحياة البرية، وغيرها من التجارب التي تتيح للأطفال إطلاق العنان لإبداعهم والاستمتاع بأوقات مليئة بالمرح. وتستقبل «محطة المستكشفين الصغار» زوارها يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، لتوفر للعائلات فرصة الاستمتاع بتجربة تجمع بين الترفيه والتعلم في أجواء مستوحاة من عالم الطبيعة والحياة البرية.

ويتيح ركن المجسمات الطينية للحيوانات البرية، وهو نشاط تفاعلي للأطفال، اختيار مجسم لحيوان بري من الحياة البرية وتزيينه بالألوان والأشكال التي يفضلونها. ويحصل كل طفل على مجموعة تلوين خاصة مؤلفة من مجسم أبيض وألوان وفرش للرسم، مع خيارات متنوعة للمجسمات مثل الأسود والقرود وفرس النهر.

ويقدم ركن وشوم الحياة البرية المؤقتة، تجربة تفاعلية ممتعة للصغار والكبار، تتيح لهم التعبير عن روح المغامرة الكامنة فيهم من خلال مجموعة متنوعة من الوشوم المؤقتة المستوحاة من الحياة البرية والأدغال، بما في ذلك الأسود والفيلة والزرافات والحُمر الوحشية والفهود والقرود، بالإضافة إلى آثار أقدام الحيوانات وأوراق الغابات الاستوائية.

وتهدف المجسمات الهوائية المستوحاة من الحياة البرية، إلى إضافة مزيد من البهجة والمرح على تجربة محطة المستكشفين الصغار، حيث تتيح للأطفال إطلاق العنان لطاقتهم وروحهم المغامرة في بيئة آمنة مخصصة لهم.

وتتضمن «دبي سفاري بارك» الألعاب الخارجية للمستكشفين الصغار، وهي عبارة عن تحدي يخوضه الأصدقاء وأفراد العائلة من خلال ألعاب عملاقة مستوحاة من عالم السفاري مثل «كونكت 4»، «جينغا»، «تيك تاك تو» وغيرها.

ويقام العرض المسرحي «ترحيب الحياة البرية» المفعم بالطاقة والحيوية ويستمر لمدة 25 دقيقة احتفالاً بانطلاق الموسم الجديد في دبي سفاري بارك.

كما يمكن للضيوف مواصلة استكشاف شعار الموسم «عيشها وايلد» من خلال مجموعة واسعة من التجارب التي تقدمها الوجهة، بما في ذلك جولات السفاري والعروض الحية اليومية، والتعرف إلى الحيوانات عن قرب، ما يعزز ارتباطهم بالحياة البرية والطبيعة.

وتتضمن جولة سفاري الصحراء العربية المتاحة ضمن جميع تذاكر الدخول، مع إمكانية الترقية إلى باقة السفاري التي تتضمن جولة سفاري المستكشف لمشاهدة الأسود والزرافات ووحيد القرن في بيئات تحاكي موائلها الطبيعية.