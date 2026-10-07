«دبي للإعلام» ترسم ملامح مشهد إعلامي متجدد ببرامج وإنتاجات نوعية

كشفت مؤسسة دبي للإعلام عن تفاصيل دورتها البرامجية الجديدة لقنواتها التلفزيونية والإذاعية، التي تضم تلفزيون دبي وقناة سما دبي وقناة دبي ون وإذاعتي دبي ونور دبي، وتتضمن تشكيلة واسعة من البرامج والإنتاجات الجديدة والمواسم المتجددة، تتنوع بين المحتوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي والثقافي والترفيهي والوثائقي، بما يعكس حرص المؤسسة على مواصلة تطوير منظومتها الإعلامية، وتقديم أعمال نوعية تواكب اهتمامات الجمهور وتحولات المشهد الإعلامي، وتعزز قدرتها على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، انسجاماً مع رؤيتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للإبداع وصناعة المحتوى.



وفي هذا السياق، أكدت سارة الجرمن، رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، أن الدورة البرامجية الجديدة تجسد توجه المؤسسة نحو تقديم محتوى مؤثر قادر على بناء علاقة مستدامة مع الجمهور، ومواكبة التحولات المتسارعة في أنماط المشاهدة والاستهلاك الإعلامي. وقالت: «يرتبط نجاح المحتوى بمدى قدرته على أن يكون قريباً من الإنسان، وأن يمنحه المعرفة والمتعة والقيمة، ويعكس في الوقت نفسه روح المجتمع وتطلعاته، وهو ما يتجلى في دورتنا البرامجية التي نسعى من خلالها إلى الارتقاء بتجربة المشاهدة، والاستثمار في الأفكار والمواهب، وعرض برامج نوعية تثري المشهد الإعلامي».

وأضافت: «تتميز دبي بقصصها وإنجازاتها المتفردة التي تستحق أن تصل إلى جمهور واسع، ومسؤوليتنا في «دبي للإعلام» أن نمنح هذه القصص المساحة التي تليق بها من خلال سلسلة برامج نوعية تعبر عن روح دبي وثقافتها. كما نواصل بناء بيئة إعلامية تحفز المبدعين على التجديد، والاستثمار في إنتاجاتنا وتمكين كوادرنا ومواهبنا، بما يعزز تنافسية قطاع الإعلام المحلي، ويرسخ تأثيره وحضوره على خريطة الإعلام العالمي».

تلفزيون دبي.. محتوى متجدد

وتتضمن الدورة البرامجية الجديدة لتلفزيون دبي مجموعة من البرامج التي تجمع بين المعرفة والترفيه وريادة الأعمال والصحة والاقتصاد، وفي مقدمتها «شارك تانك دبي» الذي يعود بموسم رابع، حاملاً معه فرصاً جديدة ومشاريع طموحة تعكس تطلعات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتتيح لهم الاستفادة من خبرات نخبة من كبار المستثمرين. وتضم لجنة المستثمرين في الموسم الرابع مجموعة من رواد الأعمال المعروفين، من أصحاب التجارب المهنية المتنوعة والخبرات المتخصصة في تأسيس الشركات وقيادتها وإدارة أعمالها، وهم محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «OBK للاستثمار» والرئيس التنفيذي ومؤسس «رويال يختس»، ومنى عطايا، مؤسِّسة «مامز وورلد»، والشريكة المؤسِّسة لـ«بيت دوت كوم»، وعبدالله أبو شيخ، مؤسس منصة «مال»، وعبدالله الأشـرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة (AMA) والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة (7X) (مجموعة بريد الإمارات)، إلى جانب توفيق كريديه، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «براندز فور لس».



كما يعود البرنامج الطبي «ذا دكتورز»، بمشاركة نخبة من الأطباء من ذوي التخصصات والخبرات المتنوعة، من بينهم الدكتورة مريم مطر، طبيبة وعالمة في طب المستقبل، التي تمتلك خبرة واسعة في طب طول العمر والجينوم والطب التجديدي والرعاية الصحية التنبؤية، والدكتورة زينة كنيعو، طبيبة الأمراض الجلدية والتجميل، إلى جانب الدكتور محمد زيدان، رئيس قسم القلب والأوعية واستشاري أمراض القلب التداخلية في المستشفى الأمريكي دبي، والدكتور باسل نصرالله، استشاري طب الأطفال والحساسية ومدير مركز الأطفال الأمريكي. ويتناول هذا الموسم تشكيلة واسعة من الموضوعات والقضايا الصحية المرتبطة بالحياة اليومية وأحدث الابتكارات الطبية، كما يقدم للجمهور نصائح ومعلومات موثوقة وقصصاً واقعية تسهم في تعزيز الوعي الصحي.



ويجدد «دبي هذا الصباح» حضوره على شاشة تلفزيون دبي برؤية بصرية معاصرة وإيقاع تفاعلي يرصد أبرز ما تشهده دبي والإمارات من فعاليات، ويشارك في تقديمه سنان النعيمي، مهران قاسم، سالي سعيد و عبير البلوشي، عبر فقرات تجمع بين الجوانب المعرفية والتعليمية والترفيهية، وتلامس اهتمامات المشاهدين. كما ستتضمن الدورة البرامجية الجديدة الموسم الثالث من البرنامج الاقتصادي «اقتصاد 101»، من تقديم طلال محمد وساندي مصطفى، ويسلط الضوء على مرونة اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة والابتكار، وجاهزية بيئة الأعمال وقدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية. وتعرض القناة أيضاً الموسم الثالث من المسلسل التركي التاريخي «محمد الفاتح – سلطان الفتوحات»، إلى جانب باقة متنوعة من الأعمال الدرامية الخليجية والعربية.



سما دبي.. المجتمع والتراث



من جهة أخرى، تقدم قناة سما دبي في دورتها الجديدة مجموعة من البرامج النوعية التي تستمد موضوعاتها من قيم المجتمع الإماراتي وتراثه، وتواكب في الوقت ذاته مسيرة الإمارة وما حققته من نجاحات، وفي مقدمتها «55 عاماً من الاتحاد»، من تقديم حصة الفلاسي، وفيه تستعيد محطات من مسيرة اتحاد الدولة عبر لقاءات مع شخصيات عاصرت مراحل التأسيس والبناء، ويضيء على الإنجازات التي أسهمت في تشكيل ملامح الدولة.

ويجدد برنامج «مساء دبي» حضوره مع حنان البلوشي ووليد المرزوقي ويوسف صالح وسماح العبار، بفقرات تفاعلية تلامس اهتمامات الجمهور، وتتابع المبادرات والنماذج الملهمة، إلى جانب الموضوعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.



وتطل ليلى المقبالي عبر «مراري»، الذي يرصد تطور أزياء المرأة الإماراتية ودلالاتها الثقافية والاجتماعية، ويفتح برنامج «مع الأسرة» مع أيوب يوسف ملفات ترتبط بالأسرة الإماراتية والتربية والتعليم والعلاقة بين الأبناء والأهل، مستعيناً بخبراء ومختصين لطرح رؤى وحلول عملية.

ويعود «الوجهة الأولى» في موسمه الرابع، وفيه تصطحب رحاب المهيري والأطفال غميلة واليازية وعبيد، الجمهور في رحلة بين الوجهات السياحية والعائلية، في حين يركز يوسف صالح في الموسم الرابع من «ابن بيتك» على الحلول والنصائح المرتبطة بالبناء والتعمير وصيانة المنازل، والاستفادة من المساحات والطاقة بكفاءة واستدامة.



أما قناة «دبي ون» فتقدم لجمهورها والناطقين باللغة الإنجليزية تشكيلة متنوعة من البرامج، من بينها برنامج (DXB Today)، الذي يواكب نبض دبي وأسلوب الحياة فيها، وعبر فقراته يسلط الضوء على أبرز الفعاليات والابتكارات والشخصيات المؤثرة في المشهد الفني والموسيقي المحلي. كما يأخذ البرنامج اليومي مشاهديه إلى عوالم الموضة والطعام والترفيه.



نور دبي.. صوت المجتمع



وتعزز إذاعة «نور دبي» حضورها على الساحة المحلية بوصفها صوتاً قريباً من الناس وتفاصيل حياتهم اليومية عبر باقة من البرامج الاجتماعية والصحية والاقتصادية والإنسانية والثقافية، يتصدرها البرنامج الجماهيري «البث المباشر» مع راشد الخرجي، الذي يشكل حلقة وصل بين المستمعين والجهات الرسمية المختصة، ويناقش الموضوعات التي تمس حياتهم اليومية. وفي «بلسم»، يستعرض الدكتور بسام الدرويش موضوعات متخصصة في الصحة العامة والعلاج والوقاية، ويضع برنامج «دليل الأعمال» مع ميرهان الدسوقي مستمعيه أمام مستجدات اقتصاد دبي والإمارات، وتحليلات أسواق الأسهم والعملات والعقار، ونماذج ملهمة في عالم الأعمال.

أما محمد الظفري، فيتناول في «السالفة وما فيها» موضوعات اجتماعية وحياتية ترتبط باهتمامات الناس وشؤونهم.

وتضم خريطة «نور دبي» أيضاً برامج «دروب العطاء» مع أحمد الزاهد، و«مجتمع دبي» مع فاطمة الشيباني، و«الناس للناس» مع يوسف الحمادي، إلى جانب البرنامج الرياضي «روحك رياضية» مع كفاح الكعبي، و«ساعة أسرية» مع أحمد عبدالكريم، و«أحلام سعيدة» للدكتور خالد العنبري، و«روح القانون» مع المحامي عيسى بن حيدر، و«أثير المحبة» مع هدى الفهد، و«لمن يهمه الأمر» مع الدكتور جاسم ميرزا.

إذاعة دبي

وتواكب إذاعة دبي إيقاع المدينة وروحها المتفردة بدورة برامجية تجمع الأخبار والترفيه والفعاليات ونمط الحياة، وترافق المستمع على مدار اليوم. ويأتي في مقدمتها البرنامج الصباحي «صباح الخير يا دبي» مع عبدالله علي ولونا غفرة، الذي يتابع الأخبار المحلية والاقتصادية في دبي والإمارات، عبر فقرات وموضوعات تمنح المستمع بداية يوم نشطة وقريبة من اهتماماته. كما يسلط برنامج «دبي لايف» مع فاطمة عبدالرحمن ومحمد العويسي وماجد الجناحي الضوء على الشباب والمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال الذين وجدوا في دولة الإمارات بيئة حاضنة لطموحاتهم ومشاريعهم، وعلى النماذج التي تجسد نهج دبي والإمارات في تحفيز النجاح والتميز.

ويأخذ برنامج «كوكب آخر» مع سيف عبدالله وسامر طرابلسي المستمعين إلى قلب الفعاليات في دبي، متنقلاً بين عوالم الموضة والإتيكيت والمسارح والحفلات والمطاعم، إلى جانب استضافة فنانين ومشاهير ورياضيين، ليعكس حيوية المدينة وتنوع مشهدها الترفيهي.