

شهدت صالة سينما ريلز في دبي مول، مساء أمس الأربعاء، العرض الأول لفيلم «اتصال»، وسط أجواء احتفالية وحضور لافت، في خطوة تعكس تنامي الحراك السينمائي الإماراتي، والجهود المبذولة لتقديم أعمال محلية تجمع بين التشويق والإثارة وتسعى إلى الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور.

غموض وتشويق

ويأخذ الفيلم المشاهد في رحلة مليئة بالغموض والتشويق، إذ تنطلق أحداثه مع تلقي «سعيد»، الشخصية التي يجسدها مخرج العمل وبطله هاني الشيباني، مكالمة هاتفية من رقم مجهول، ليفاجأ بأن المتصل يمتلك معلومات دقيقة عنه، تفوق ما يتوقعه. وسرعان ما تتحول هذه المكالمة إلى بداية سلسلة من الأحداث المتسارعة والمطاردات، يجد خلالها نفسه في مواجهة تساؤلات غامضة حول هوية الشخص الذي يراقبه، والدوافع وراء ملاحقته.

تفاصيل

ويستثمر فيلم «اتصال» الهاتف المحمول، باعتباره جزءاً أساسياً من تفاصيل الحياة اليومية، ليقدمه في سياق درامي مختلف، يتحول فيه من وسيلة للتواصل إلى مصدر للتهديد والمراقبة، ضمن حبكة تلامس مخاوف معاصرة، وتضع البطل في سباق محموم لكشف حقيقة المتصل الغامض.

الفيلم من إنتاج أحمد عفيفي، ويشارك في العمل نخبة من الممثلين، منهم شيدا إبراهيم ووليد العراب وفارس الخالدي.