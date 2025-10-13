إقبال واسع على «الدولي للأرشيف الرقمي»

تلقى الأرشيف والمكتبة الوطنية عدداً كبيراً من البحوث والأوراق العلمية من الباحثين والخبراء والمهتمين الراغبين بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي للأرشيف الرقمي في نسخته الثالثة، والذي ينعقد في أبوظبي تحت شعار «نحو آفاق جديدة للمعرفة في العصر الرقمي» في الفترة من 21 - 23 أبريل 2026.

وأشاد الأرشيف والمكتبة الوطنية بهذا الإقبال المميز من الراغبين بالمشاركة في المؤتمر، والذي يأتي انطلاقاً من أهمية موضوعاته، التي اكتسبت بعداً عالمياً، وركزت على دور التقنيات الرقمية في تشكيل البحث العلمي وإنتاج المعرفة ونشرها.

وأكد الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي بالإنابة بالأرشيف والمكتبة الوطنية، أن النسخة الثالثة من مؤتمر الأرشيف الرقمي تأتي تتويجاً لما حققته النسختان السابقتان من نجاح؛ إذ يتميز المؤتمر في دورته الجديدة بثراء برنامجه العلمي، وبقوة تنسيقه مع الجهات المعنية في الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، وما يعزز مكانته في دورته الجديدة أيضاً مشاركة المجلس الدولي للأرشيف، إلى جانب العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة.