

استضاف مهرجان العين للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية في دورته الـ17 من 17 إلى 23 نوفمبر 2026، الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ليلقي الضوء على التحولات المتسارعة، التي تخللت مشهد الأمن العالمي في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية، مستعرضاً أبرز التحديات التي تفرضها المخاطر السيبرانية على أمن الدول والمجتمعات.



وناقش الدكتور محمد حمد الكويتي، في الجلسة الحوارية «ضمن فعاليات «العين تروي»، طبيعة التهديدات الرقمية وأساليب توظيف التكنولوجيا في الأنشطة الضارة، إلى جانب استراتيجيات التصدي لها وتعزيز الجاهزية والوعي المجتمعي، مع إبراز دور دولة الإمارات في تطوير منظومة متكاملة للأمن السيبراني، وحماية الفضاء الرقمي. وأكد أن تجربة الدولة رائدة وتحتذى بما يتعلق بمواجهة مختلف الهجمات والجرائم السيبرانية، والإرهاب السيبراني القائم على استغلال الشبكات والمنصات الرقمية ومنصات الألعاب للتأثير في الولاء، ونشر التضليل والأفكار المتطرفة بين الأطفال والشباب، مؤكداً ضرورة مواجهة مختلف التحديات المرتبطة بهذا السياق بالوعي والقيم والتراث والتسامح.



ولفت الكويتي إلى أن الحرب السيبرانية أو ما وصفها بـ«الحروب الهجينة»، ومحاولات الاستهداف المتعدّدة التي تعرّضت لها بنية الدولة الرقمية باءت كلها بالفشل، ونجحت المنظومات المتطوّرة في التصدي لها، موضحاً أن الاعتماد المتزايد على التطبيقات الرقمية المتطورة المدعّمة بأحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي في التعاملات اليومية والخدمات الحكومية يجعل حمايتها ضرورة لتفادي تعطّل الخدمات والمدفوعات.

وقال، إن الذكاء الاصطناعي على الرغم من إمكانية استغلاله في التهديدات فإنه يمثل أداة رئيسة في تحليل البيانات والاستجابة لها، ما مكّن دولة الإمارات من امتلاك القدرة والمرونة السيبرانية لردع مختلف «الحروب الهجينة»، والخروج من الأزمات أكثر قوة.



واستعرض الكويتي خلال الجلسة كتابه «الحرب الهجينة في مرحلة ما بعد الحرب.. دولة الإمارات نموذجاً»، معلومات غاية في الأهمية حول الأمن السيبراني والحروب الهجينة في مرحلة ما بعد النزاعات، مؤكداً أن الرسالة الأساسية للكتاب تتجلى في بث الطمأنينة والتأكيد على قوة الدولة وصمودها، وقدرتها على مواصلة التقدم، استناداً إلى قيادتها ومنظوماتها وشعبها والمقيمين فيها من أكثر من 200 جنسية.



ومن خلال برامجه الثقافية والمعرفية والمجتمعية يواصل مهرجان العين للكتاب الإسهام في تعزيز مكانة اللغة العربية لغة للثقافة والمعرفة والإبداع، ودعم المواهب المحلية، وتشجيع القراءة بوصفها ممارسة يومية، بما ينسجم مع استراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية الهادفة إلى ترسيخ حضور اللغة العربية، وتعزيز دورها في المشهد الثقافي والإبداعي.