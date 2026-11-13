دبي تستكشف مستقبل الإبداع الرقمي

مع تزايد التداخل بين الفن والعلوم والتكنولوجيا، تبرز دبي بوصفها مساحة للحوار حول مستقبل الإبداع الرقمي، مع استضافتها النسخة الـ 31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، بمشاركة فنانين وباحثين وتقنيين وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي المؤتمر في وقت لم تعد فيه الفنون الرقمية تقتصر على توظيف التكنولوجيا في إنتاج أعمال بصرية مختلفة، بل أصبحت تفتح أمام الفنانين آفاقاً جديدة للتجريب، من خلال الاستفادة من العلوم والبيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات التفاعلية، في تجارب تتجاوز الأشكال التقليدية للفن، وتمنح الجمهور طرقاً جديدة للتفاعل مع الأعمال الإبداعية.

وفي هذا السياق، تتزايد أهمية التعاون بين الفنانين والعلماء والباحثين، حيث تلتقي الرؤية الفنية بالمعرفة العلمية، لتتحول البيانات والأبحاث والتقنيات الحديثة إلى أدوات للتعبير والإبداع، وتظهر أعمال تجمع بين الخيال الإنساني والاكتشاف العلمي.

ويستعرض هذا التقرير نماذج من التجارب العربية التي استفادت من البحث العلمي والتقنيات الرقمية، من خلال تعاون فنانين مع علماء وباحثين، للوقوف على طبيعة هذه المشروعات، وما أضافته المعرفة العلمية إلى لغتها الفنية، فضلاً عن فرص توسيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات الثقافية.

من القاهرة، تقدم تجربة «المجد الخفي»، التي يقودها د. أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم بجامعة مصر للمعلوماتية، ود. عدنان الحلوجي مدير برنامج التصميم الداخلي الرقمي بجامعة مصر للمعلوماتية، نموذجاً لتداخل الفنون البصرية والعمارة الداخلية والتكنولوجيا، واستكشاف إمكانات الواقع المختلط في إعادة تشكيل الحيز المعماري وتطوير طرق العرض الفني.

ويقول الحلوجي لـ «البيان» إن التجربة تأتي في إطار تعاون فني وأكاديمي بين كلية الفن والتصميم بجامعة مصر للمعلوماتية وكلية الفنون الجميلة، وتنطلق من فكرة تجاوز الحدود المادية للمكان، عبر دمج العناصر الرقمية بالحيز المعماري القائم، من دون إجراء تغييرات إنشائية أو إضافة خامات مادية.

ويضيف أن أهمية الواقع المختلط في المشروع لا تقتصر على تقديم مؤثرات بصرية جديدة، بل تمتد إلى تغيير طريقة إدراك المكان، من خلال إضافة عناصر افتراضية تمنح الجدران والأسطح أبعاداً تعبيرية مختلفة.

ومن القاهرة إلى أبوظبي، تُجسّد تجربة التعاون بين الفنان الأسترالي سام نيستر والعلماء في جامعة نيويورك أبوظبي، نموذجاً رائداً لدمج الفنون بالعلوم من خلال تحويل البيانات البحثية والبيولوجية المعقدة إلى تجارب صوتية وبصرية تفاعلية.

وتقوم فكرة المشروع على تحويل بيانات الجينوم البشري إلى أصوات ومكونات بصرية، بحيث تتحول المعلومات

الوراثية، التي تظهر عادة في صورة بيانات علمية معقدة، إلى أنماط موسيقية يمكن استكشافها بالسمع والرؤية. وهنا لا يستخدم الفنان العلم موضوعاً للإلهام فحسب، بل يجعل البيانات العلمية نفسها أساساً لبناء تجربته الإبداعية.

ويرى الدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم بجامعة مصر للمعلوماتية، أن الفنون الرقمية لم تعد مجرد امتداد للأدوات الفنية التقليدية، وإنما أصبحت مجالاً إبداعياً يقوم على التفاعل بين الفن والبرمجة والعلوم والتكنولوجيا، بما يتيح للفنانين استكشاف أساليب جديدة للتعبير.

ويشير زكي لـ «البيان» إلى أن الفن التوليدي والخوارزمي يمثلان أحد أبرز مظاهر هذا التحول، حيث تتداخل الرؤية الفنية مع المعادلات الرياضية والبرمجيات لإنتاج أعمال تتجاوز حدود التشكيل التقليدي، لافتاً إلى أن تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز تتيح إعادة صياغة العلاقة بين العمل الفني والمتلقي، وتحويل المشاهدة إلى تجربة تفاعلية، يعيش الجمهور تفاصيلها.

ويؤكد أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً في أساليب إنتاج الفن، من خلال المساعدة في توليد الأفكار والتصورات البصرية الأولية، وتطوير المفاهيم الإبداعية ومعالجة التفاصيل التقنية، بما يمنح الفنان مساحة أوسع للتركيز على رؤيته الفكرية والجمالية.

لكن هذا التطور، بحسب زكي، لا يعني تراجع الدور الإنساني في الإبداع، بل يضيف إلى الفنان أدوات جديدة، تظل قيمتها مرتبطة بقدرته على توظيفها وصياغة معنى فني من خلالها.

ويشير إلى أن الفنون الرقمية أصبحت جزءاً من منظومة الثقافة والاقتصاد الإبداعي وبناء الهوية البصرية المعاصرة.