مكتبة محمد بن راشد تحتفي بأمجاد الوطن في عيد الاتحاد

تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، تطلق مكتبة محمد بن راشد برنامجاً احتفالياً نابضاً بروح الوطن، يقام على مدار يومي 27 و29 من نوفمبر الجاري، ويجمع بين الأصالة الإماراتية والإبداع الثقافي، مقدماً للزوار تجربة تعبّر عن روح الاتحاد وقيمه.

ويضم البرنامج سلسلة فعاليات وورش عمل تمزج بين الثقافة والتراث الإماراتي الأصيل والتجارب الملهمة، في إطار ينسجم مع شعار العام الجديد «عام الأسرة»، ليمنح أجواء احتفالية تجمع أفراد الأسرة تحت راية العلم.

وتشكل هذه الفعاليات منصة استثنائية لتعزيز الهوية الوطنية، حيث يعيش الزوّار تجربة معرفية شاملة تجمع بين التعليم والترفيه، وتتيح التفاعل المباشر مع التراث الإماراتي الغني عبر ورش عمل وألعاب تعليمية وعروض موسيقية وفنية حية، بما يعكس رؤية المكتبة في تقديم تجربة ثقافية مبدعة وملهمة لكل الأعمار.

مهرجان

وتنطلق فعاليات مهرجان عيد الاتحاد يوم 27 نوفمبر مع عروض فرق شعبية، وعلى مدار اليوم تنظم المكتبة عدة محطات ثقافية وتراثية، من بينها حلبة التقطيع لسباق السيارات الإلكترونية، وسباق المحاميل الشراعية، الذي يتيح تجربة البحّارة، ويعكس التراث البحري لدولة الإمارات.

ويتضمن برنامج الفعاليات ورشاً فنية تتيح للحضور المشاركة في تلوين مجسمات البيوت والقلاع القديمة. ويقدّم ركن الرسم على الفخار فرصة للتعبير الفني عبر الرسم على قطع فخارية تُبرز رموز دولة الإمارات، مثل النخيل والإبل والعلم الوطني. كما تجمع ورشة «الرحى للخير» بين تجربة التراث والمبادرة الإنسانية، حيث تجسّد قيم الكرم والتضامن ودعم المجتمع، تماشياً مع شعار عام المجتمع.

وتشمل الفعاليات أيضاً ورشة تزيين النباتات لزراعة شتلات محلية مثل الغاف والجهنمية، ودكان الأولين، الذي يعكس الحياة الشعبية القديمة ويقدّم مأكولات ومشروبات تقليدية اشتهرت بها دولة الإمارات قديماً، إضافة إلى أحجية اللوحة التي يشارك فيها الزوار لتكوين صورة وطنية تعكس الوحدة والتلاحم. وتقدم المكتبة لزوّارها الأطفال فرصة المشاركة في فعاليات ترفيهية لتشجيع الإبداع الفني. وتتضمن أيضاً زاويا للتصوير، وركن تقديم المأكولات والأطباق الشعبية.

أمسية

وتختتم فعاليات مهرجان المكتبة لعيد الاتحاد يوم 29 نوفمبر، بأمسية موسيقية تحت عنوان «بين الأصالة والتجديد»، تقدّمها فرقة أوركسترانا بقيادة المايسترو حاتم منصور، في مسرح المكتبة، عند الساعة 7:30 مساءً.

ويمكن للراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل حول برنامج مهرجان عيد الاتحاد، زيارة الموقع الرسمي لمكتبة محمد بن راشد www.mbrl.ae ومتابعة حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي تنظيم مكتبة محمد بن راشد لمثل هذه الفعاليات في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية، وغرس قيم الانتماء والفخر بالإرث الثقافي، إلى جانب حرصها على تقديم تجارب ثقافية شاملة تعكس دورها منصة معرفية رائدة، تجمع بين التراث والابتكار، وتتيح للزوار فرصة خوض تجربة ثقافية حية تعزّز الوعي الوطني وتثري الحياة المجتمعية.