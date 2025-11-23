تشكيل وموسيقى في احتفالية ندوة الثقافة والعلوم بدبي

فعاليات نابضة بألوان الفن والثقافة والإبداع، تعنون احتفالية ندوة الثقافة والعلوم في دبي بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقام، غداً، في السابعة مساء، بمقر الندوة في الممزر، وتتضمن معرضاً تشكيلياً بعنوان (54 عاماً.. متحدون) لمبدعات ومبدعين إماراتيين، إذ يشتمل هذا المعرض على 54 لوحة تشكيلية.

كذلك تتضمن الاحتفالية باقة متنوعة ونوعية من البرامج الاخرى، على رأسها: معرض للمشاريع العلمية، وورش عمل تدريبية في مجالات العلوم والتكنولوجيا ينظمها نادي الإمارات العلمي.

وتختتم الفعاليات بأمسية موسيقية تقدمها أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب بالتعاون مع الأوركسترا الوترية لكلية براغ، وبمشاركة الطفلة الكورية الجنوبية سيؤل يوإيون.