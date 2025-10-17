«دبي للثقافة» و«دبي لأصحاب الهمم» ينظمان مسيرة توعوية دعماً للمكفوفين



شارك عدد من مديري ومسؤولي هيئة الثقافة والفنون في دبي، في المسيرة التوعوية التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، في حي الشندغة التاريخي، بمناسبة «اليوم العالمي للعصا البيضاء»، الذي يصادف 15 أكتوبر من كل عام.



وجاءت هذه المشاركة في إطار التزامات «دبي للثقافة» الهادفة إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم من تطوير وصقل قدراتهم وتحفيزهم، بجانب حرصها على دعم استراتيجيات حكومة دبي ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع».

وجاءت المسيرة التوعوية ضمن مجموعة الفعاليات والأنشطة الثقافية والمجتمعية التي نظمها النادي بالشراكة مع الهيئة، بهدف توعية الجمهور بحقوق المكفوفين وضعاف البصر، وضرورة دمجهم في المجتمع، إلى جانب إبراز أهمية تهيئة البنى التحتية والمباني لتسهيل الوصول الشامل للمكفوفين، والتعريف باستخدامات العصا البيضاء ودورها في تمكينهم.

وتحرص «دبي للثقافة» على تبني العديد من الحلول المتطورة الهادفة إلى تزويد أصولها ومرافقها الثقافية والتراثية بكل وسائل الدعم التي يحتاجها أصحاب الهمم، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية تجاههم.