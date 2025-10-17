صندوق «انشر» يطلق «مسار الابتكار» لجذب شركات التكنولوجيا العالمية

أعلن صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر» – المبادرة التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب – عن إطلاق «مسار الابتكار»، أول منصة من نوعها في المنطقة تستقطب شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة والمتخصصة لتقديم حلول مبتكرة تخدم صناعة النشر العربي، وتعزز الابتكار، وتعيد تعريف العلاقة بين المحتوى والتقنية.

ويهدف «مسار الابتكار» إلى دمج النشر العربي بحلول الذكاء الاصطناعي عبر دعوة الشركات التقنية من جميع أنحاء العالم لتقديم تقنيات قائمة قابلة للتطبيق في مجالات التحرير، والترجمة، والتسويق، وتحريك الرسوم بالذكاء الاصطناعي، وأي حلول رقمية متقدمة تدعم منظومة النشر، ويسعى إلى ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً لتكنولوجيا النشر، ضمن رؤية الإمارة لتحويل صناعة النشر إلى قطاع متكامل قائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا.

يعد «مسار الابتكار» أحد المسارات الاستراتيجية في صندوق «انشر»، إذ يقدَم بصفته منصة استثمارية تهدف إلى بناء شراكات طويلة الأمد بين شركات التكنولوجيا ودور النشر العربية، حيث ستمنح الشركات التقنية التي يتم اختيارها رخصة تشغيل في مدينة الشارقة للنشر، إلى جانب مساحة مكتبية وفرص استثمار وتمويل، فضلاً عن دعم مباشر من شبكة «انشر» لتسريع الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

ويفتح المسار أبوابه أمام الشركات القائمة التي تمتلك حلولاً تقنية جاهزة (وليس مشاريع أولية)، على أن تستوفي المعايير المطلوبة.

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «تواصل الشارقة، برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لقطاع النشر، وتطوير صناعة النشر العربي في المنطقة، وتحويل المعرفة إلى استثمار مستدام في الإنسان والمستقبل».

من جانبها، قالت إيمان بن شيبة، مدير إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب: «يمنح (مسار الابتكار) شركات التكنولوجيا فرصة فريدة لتقديم حلول واقعية يمكن تطبيقها فوراً في سوق النشر العربي...». وفتح التسجيل أبوابه في «مسار الابتكار» اعتباراً من 15 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025.