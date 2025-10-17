«الشارقة للكتاب» يستضيف كتّاباً ومفكرين ومؤثرين عالميين بارزين

يستضيف «معرض الشارقة الدولي للكتاب» في دورته الـ44، التي تقام في الفترة 5 - 16 نوفمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة، نخبة استثنائية من الكتّاب الأجانب، من بينهم الروائية والشاعرة النيجيرية تشيماماندا نغوزي أديتشي، وعالم الفيزياء النظرية والكاتب الإيطالي كارلو روفيلي، إلى جانب الكاتب الإيرلندي الفائز بجائزة «البوكر» الأدبية باول لينش، والكاتبة الهندية الحائزة جائزة «البوكر» بانو مشتاق، وعالمة النفس البريطانية الدكتورة جولي سميث، وكاتب الإثارة والتشويق الأمريكي كريس بافون.

وينضم إلى هؤلاء الأدباء جيل جديد من من رواة السرد القصصي، الذين يرسمون ملامح الابتكار والإبداع في المجالات الرقمية والأدبية، ويمثل البرنامج الثقافي هذا العام دولاً من مختلف قارات العالم، ويعكس رسالة المعرض في الاحتفاء بالتنوع والاحتفاء بالكلمة المكتوبة وقدرتها على تجاوز قيود الحدود واللغة والأجيال.

أصوات من أفريقيا

من أفريقيا تشارك للمرة الأولى في المعرض الكاتبة تشيماماندا نغوزي أديتشي، إحدى أكثر الشخصيات الأدبية تأثيراً في جيلها، وتقدم روايتها الجديدة Dream Count الصادرة في عام 2025، وتتضمن أعمالها التي لقيت رواجاً عالمياً «أمريكانا» و«الشمس الصفراء»، والتي تُرجمتا إلى 55 لغة، وحازتا العديد من الجوائز، منها جائزة «زمالة ماك آرثر»، و«جائزة المرأة للخيال الأدبي».

رموز الأدب الأوروبي

ويتمثل حضور أوروبا في المعرض بمجموعة من أشهر الأدباء والمفكرين، إذ يواصل البروفيسور كارلو روفيلي، مؤلف «سبعة دروس قصيرة عن الفيزياء» و«نظام الزمن»، مد الجسور بين العلم والفلسفة، ومن إيرلندا يشارك الروائي بول لينش، الفائز بجائزة «البوكر» لعام 2023 عن رواية «أغنية النبي»، والمعروف بسردياته عن الحالات الإنسانية، في حين تمثل المملكة المتحدة الدكتورة جولي سميث، والتي حقق كتابها «لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟» مبيعات أكثر من مليوني نسخة، إلى جانب ديفيد وينجرو، المؤلف المشارك لكتاب «فجر كل شيء: تاريخ جديد للبشرية».

كتّاب من آسيا

ويطل المشهد الأدبي الآسيوي على المعرض بأصوات تجسد التنوع والتغيير الإيجابي، من بينهم بانو مشتاق، الكاتبة الأولى باللغة الكنادية الدرافيدية المنتشرة في الهند، التي تفوز بجائزة «البوكر»، إذ تعرض مجموعتها القصصية «مصباح القلب»، إلى جانب براجاكاتا كولي، إحدى أكثر صناع المحتوى الرقمي نجاحاً في الهند، ومؤلفة «جيد جداً ليكون حقيقياً»، أما من الباكستان فيستضيف المعرض الكاتبة والممثلة ميرا سيثي، التي حققت مجموعة قصصها القصيرة «هل تستمع؟» نجاحاً كبيراً، إلى جانب الكاتب المسرحي عطاء الحق قاسمي، أحد أبرز رموز الأدب الباكستاني، الذي يشارك رحلته الإبداعية مع جمهور المعرض.

رواة السرد القصصي من الولايات المتحدة

ويتضمن برنامج دورة العام الجاري من المعرض لمسة إبداعية من الولايات المتحدة، من خلال الكاتب كريس بافون، أحد أبرز مؤلفي روايات التشويق والإثارة، والذي حققت أعماله مراكز متقدمة على قوائم «نيويرك تايمز» و«يو إس إيه تودي» للكتب الأكثر مبيعاً، ومنها «البواب» و«ليلتان في لشبونة»، كما يحضر في المعرض الناشط ومناصر الاستدامة الأمريكي من أصول دنماركية آرمين آديميان، صانع محتوى Creative Explained، ومؤلف كتاب «لا ترمها»، الذي ألهم الملايين لتبني أساليب حياة مستدامة.

ويقدم «معرض الشارقة الدولي للكتاب» 2025 مئات الجلسات الحوارية والندوات التفاعلية، وجلسات توقيع الكتب، والفعاليات الثقافية المتنوعة، التي تغطي طيفاً واسعاً من المجالات والتخصصات، من الأدب والعلوم إلى السرد الرقمي والاستدامة.