600 عمل في ملتقى الشارقة للخط

المصدر: الشارقة ــ البيان

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تنطلق غداً الأربعاء فعاليات الدورة الحادية عشرة من ملتقى الشارقة للخط، وتستمر إلى الثلاثين من شهر نوفمبر المقبل في ساحة الخط في قلب الشارقة، ومتحف الشارقة للفنون، وبيت الحكمة، وجامعة الشارقة، وغيرها من الأماكن.

وأعلن محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير ملتقى الشارقة للخط، تفاصيل الدورة الحادية عشرة خلال مؤتمر صحافي عقد في الدائرة، بحضور عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة.وأشار القصير إلى أن الملتقى يضم في دورته الحالية أكثر من 600 عمل فني لـ260 فناناً من مختلف دول العالم، و94 فعالية.