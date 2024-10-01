دبي تستضيف فعاليات متنوّعة وعروضاً ترفيهية الشهر الجاري

المصدر: دبي ــ البيان

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كشف جدول فعاليات دبي، المنصّة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة متنوّعة من الأحداث والأنشطة المتنوعة التي تستضيفها دبي خلال شهر أكتوبر الجاري، والتي تشمل حفلات فنية وعروضاً ترفيهية يقدمها كوكبة من النجوم العرب والعالميين، إضافة إلى أنشطة اجتماعية تفاعلية، وتجارب استثنائية، تضفي مزيداً من الفرح والألق في الإمارة.

وفي السياق، تفتح القرية العالمية أبوابها من جديد في موسمها الـ29، يوم 16 أكتوبر، وتستمر فعالياتها حتى 11 مايو المقبل، ويحتضن الموسم الجديد 26 جناحاً ويوفر 3,500 منصة من مختلف دول العالم، حيث يمكن للزوار شراء قطعٍ فريدة ومنتجاتٍ تقليدية مصنوعة يدوياً، إلى جانب الاستمتاع بالمأكولات الخفيفة لدى أكثر من 200 وجهة طعام. وتشمل أبرز الفعاليات المرتقبة في القرية العالمية عروض الألعاب النارية، والحفلات الموسيقية لأشهر النجوم، وعروض البهلوان، بما يضمن استمتاع الجميع بأجمل الأوقات.

ويجتمع أبرز الطهاة الموهوبين في دبي من 24 حتى 26 أكتوبر للمشاركة في النسخة الأولى من «دليل غولت وميلو للطهاة المبتكرين»، الفعالية الاستثنائية في عالم الطهي والأولى من نوعها في دولة الإمارات، والتي تقوم باستضافة 12 من أبرز الطهاة المشاهير في دبي لاستعراض مهاراتهم لمدة ثلاثة أيام. ويستضيف مسرح زعبيل من 4 حتى 6 أكتوبر، فرقة إمبريال للتزلج على الجليد، لتقديم عرض «سندريلا على الجليد» الذي يتضمن أروع الحركات الاستعراضية والراقصة، حيث سيحظى الجمهور في دبي بفرصة الاستمتاع بمشاهدة هذه القصة الكلاسيكية، التي تقدمها الفرقة بأسلوب جديد مبتكر.

وسيكون عشاق الموسيقى العربية على موعد مع الفنانة اللبنانية إليسا والفنان المصري تامر عاشور في أمسية رائعة تستضيفها كوكا كولا أرينا 11 أكتوبر. وتحمل إليسا لقب «ملكة الإحساس»، وستقدم خلال الحفل عدداً من أغنياتها الرائعة التي تشمل «بدي دوب» و«بتغيب بتروح»، فيما يعتزم الفنان تامر عاشور تقديم مجموعة من أغنياته، منها:

«ذكريات كدابة»، و«ثانية وحدة»، و«إنت اخترت». وتستضيف دبي أوبرا عرضاً رائعاً للفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم بعنوان «أم كلثوم والعصر الذهبي»، 12 و13 أكتوبر، حيث يجمع بين الواقع والتقنيات الرقمية وسط أجواء ساحرة، حيث يحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بأجمل وأشهر أغانيها خلال أمسية مميزة تترافق مع الأداء الحي لفرقة الأوركسترا.

وتحيي فرقة الروك البريطانية «كاسابيان» حفلاً في كوكا كولا أرينا 13 أكتوبر، تقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها، مثل «فاير»، و«كلوب فوت».

روميو وجولييت

ويقام في «دبي أوبرا» عرض «مشروع لوس أنجلس للرقص: روميو وجولييت» 17 و18 أكتوبر، حيث تتلاقى فنون الرقص والسينما والمسرح في عرض باليه آسر مقتبس من مسرحية شكسبير الشهيرة روميو وجولييت، والذي يحتفي بقصة الحب الحزينة بأسلوب معاصر.

ويقدم منسق الأغاني السويدي إريك بريدز عرضاً تحت اسم «هولو» في دبي للمرة الأولى 18 أكتوبر، وذلك في مدينة إكسبو دبي. ويجمع هذا العرض أحدث الابتكارات التكنولوجية والموسيقية والعروض الضوئية ثلاثية الأبعاد في تجربةٍ لم يسبق لها مثيل.

ويحيي فنان الراب الشهير عالمياً تايغا أمسية فنية مليئة بالأجواء الإيقاعية في كوكا كولا أرينا 19 أكتوبر، ويقدم خلالها نجم الموسيقى الأمريكي أفضل أغانيه التي أتاحت له تحقيق شهرة واسعة، مثل: «تايست»، و«سويش». كما يتضمن سجل الفنان تعاوناً مع نجومٍ عالميين، مثل دريك، وجاستن بيبر.

ويقدم الفنان روميش رانغاناثان عرضاً فنياً في «كوكا كولا أرينا» 25 أكتوبر. وقد اكتسب رانغاناثان شهرةً واسعة بفضل موهبته الفنية الفريدة وظهوره في العديد من البرامج التلفزيونية.

وتستضيف دبي أوبرا أمسية موسيقية رائعة للفنانة صوفي إليس بيكستر 26 أكتوبر، تقدم خلالها المغنية وكاتبة الأغاني والحاصلة على لقب أيقونة موسيقى البوب في القرن العشرين، مجموعة من أشهر أغانيها مثل: «مردر أون ذا دانس فلور»، و«جروفيجيت».

سكان وزوار دبي على موعد مع الفنانة الأسكتلندية كاي تي تونستال خلال حفل تحييه في دبي 26 أكتوبر، حيث تستعد الفنانة لتقديم مجموعة من أشهر أغانيها، مثل: «سادنلي آي سي»، و«هولد أون».

ويحيي الفنان الحائز جائزة جرامي كالفن هاريس حفلاً فنياً في دبي 26 أكتوبر، ويؤدي الفنان مجموعة من أشهر أعماله.