دبي في أكتوبر .. عوالم إبداع عامرة بفرائد الموسيقى والمسرح

المصدر: دبي - البيان

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مزيج من العروض المسرحية والحفلات الغنائية والمعزوفات الكلاسيكية والعصرية، بجانب العروض الأدائية الأخرى المتنوعة، تحتضنه دبي في الفترة المقبلة، مرسخة مكانتها وجهة عالمية للإبداع، وموئلاً لشتى الثقافات والحضارات، إذ تقام تلك الفعاليات المتنوعة في وجهاتها ومراكزها ومسارحها ومرافقها العديدة، موفرة لأبناء الثقافات المتنوعة بانوراما إبداعات نابضة بالقصص الحضارية والترفيه الهادف الذي ينقل أفراد الجمهور إلى عوالم نابضة بالمتعة والفرجة المدهشة المبهجة.

ومن بين تلك العوالم ارتحالات بهيجة على جناحي الموسيقى والمعنى، إلى سحر «هافانا» النابضة بالحيوية، من خلال حفل «نجوم بوينا فيستا» الذي تستضيفه «دبي أوبرا» ضمن الجولة العالمية للفرقة، وذلك في 4 أكتوبر، إذ تقدم هذه المجموعة الفنية أشهر أعمال الموسيقى «الأفرو كوبية» التي يؤديها «إبراهيم فيرير جونيور» و«بارباريتو توريس» و«ديميتريو مونيز»، إلى جانب 11 عازفاً من أبرز الموسيقيين الكوبيين.

ويستعيد حفل «نجوم بوينا فيستا» أشهر أغنيات هذه الفرقة العالمية، مثل: Chan Chan وDos Gardenias وEl Cuarto De Tula وCandela وSilencio وQuizas Quizas، وغيرها من جواهر الموسيقى الكوبية التقليدية والأغنيات التي يضمها أحدث ألبوماتها. وأما في الخامس والسادس من شهر أكتوبر المقبل، فيحط العرض المسرحي، الذي يلائم أفراد العائلة جميعاً: «ستيك مان على المسرح»، رحاله في دبي، حيث تقدم عروضه في قاعة «ميانا أوديتوريوم» في فندق «جميرا بيتش»، وهو عرض مقتبس عن مسرحية «ستيك مان» للكاتبة «جوليا دونالدسون» ومصمم الرسوم «أكسل شيفلر».

«سيرك بلوما».. دهشة ومرح

وتحضر ألوان الفرح والدهشة ممتزجة بالذهول والمتعة، مع فعاليات عرض سيرك بلوما العالمي، الذي يعود بموسمه الثاني إلى دبي بفعاليات أكبر حجماً ومتعة، إذ يوفر هذا السيرك المرتقب أقصى مستويات التشويق، مكرساً مكانته بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من العرض، إلا أنه يحفل في هذا الموسم الجديد بسمات تطور وإدهاش نوعية، حيث يتضمن عروضاً أكثر تشويقاً ومستويات غير مسبوقة من الحماس، وذلك طوال أيام عرضه في فستيفال باي ضمن دبي فستيفال سيتي مول، مقدماً مجموعة من عروض الأداء المذهلة والألعاب البهلوانية الحماسية والمؤثرات البصرية المحسنة، التي تضمن أقصى مستويات المتعة للجمهور لينسج بهذا لحظات آسرة وعروضاً لا تنسى، إلى جانب الفعاليات التي ترتقي بمفهوم السيرك إلى مستويات جديدة كلياً.

وستحظى العائلات بفرصة مشاهدة مجموعة من الشخصيات المحبوبة والحركات المذهلة واللحظات الفريدة، ما يجعل سيرك بلوما تجربة مثالية، خاصة وأنه يشمل بجانب العروض البهلوانية المختلفة العروض ثلاثية الأبعاد المشوقة. وتقدم الجهة المنظمة للحدث، وهي «هات إنترتاينمنت»، عروضه المتنوعة، بدءاً من الأسبوع المقبل، في أيام الأربعاء والخميس: من الساعة 7:00 مساءً وحتى 9:00 ليلاً، وفي أيام الجمعة والسبت، من الساعة 5:00 حتى 7:00 مساءً، ومن الساعة 7:30 مساءً حتى 9:30 ليلاً، وفي أيام الأحد: من الساعة 5:00 حتى 7:00 مساءً.

«أنا وأسفاري»

كما تقدم نجمة الكوميديا البريطانية دام جوانا لاملي، في أوبرا دبي، في السادس من الشهر المقبل، عرضها الجديد «أنا وأسفاري» على خشبة مسرح «دبي أوبرا»، متحدثة في قوالب ممتعة عن مغامراتها المليئة بالفكاهة، وقصصها المذهلة الحافلة بالأحداث المسلية، التي تكشف عنها للمرة الأولى. ويشارك جوانا في هذه الأمسية المنتج كلايف تولوه، الذي يدير جلسة أسئلة وأجوبة، ويطرح عليها أسئلة ترغبون في معرفة الإجابات عنها.

مهرجان

وعقب ذاك بأيام قليلة، تتبدى محطة تشويق جديدة، عامرة بالترفيه الفريد، على مسرح زعبيل في فندق زعبيل سراي بنخلة جميرا، تحديداً في الـ11 والـ12 من شهر أكتوبر نفسه، حيث تقام فعاليات بها «مهرجان نافراتري أوتساف: أمسيات داندريا»، الحافل بالموسيقى البوليوودية والأجواء النابضة بالحيوية، برفقة نجمة الموسيقى الهندية «أنيتا شارما»، وفرقة «روكرز» الشهيرة، كما تتولى الممثلة والمذيعة «سيمران أهوجا» تقديم هاتين الأمسيتين، حيث تنتظركم أجواء ترفيهية وموسيقية بهية في الحدث.