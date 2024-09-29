مهرجان «منصور» في أبوظبي.. تجارب ومغامرات فريدة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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مغامرات فريدة، وتجارب متنوعة ومبهرة، يقدمها مهرجان «منصور» في أبوظبي، الذي ينطلق من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، في مدينة زايد الرياضية، وهي واحد من أبرز المعالم في العاصمة أبوظبي.

ويعد هذا المهرجان، ليس كأي حدث عادي، بل هو عالم مليء بالمغامرات والخيال والمرح، ويتضمن ورش عمل، وعروضاً مسرحية حيّة، وأخرى حصرية، تأسر القلوب.

ويتضمن الحدث صالات ألعاب مسلية، وحديقة تتضمن ألعاباً قابلة للنفخ حماسية، وأكبر بركة كرات في العالم، وسينما عائلية ممتعة، وعروض الطائرات بدون طيار مدهشة.

وكل زاوية في مهرجان منصور، مليئة بالفرح والمفاجآت، من العروض الفنية الساحرة، إلى المسيرات الليلية التي تضيء السماء، مع شاحنات الطعام التي تقدم أطباقاً لذيذة.

يذكر أن شخصية «منصور» الكرتونية المحبوبة، ستبرز بالمهرجان بملامح شيقة، حيث إنها مطورة من قبل شركة بداية للإعلام، التابعة لشركة أبوظبي للترفيه (ADEC).