«قراءات شعرية» لحمدة العوضي في «المجلس الأدبي»

المصدر: الشارقة ــ البيان

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نظمت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، بمقرها بمدينة كلباء، ضمن برنامج «قراءات شعرية»، جلسة استضافت خلالها الشاعرة حمدة العوضي، وذلك أمس بالمجلس الأدبي بمدينة كلباء. وقدمت الشاعرة خلال الجلسة مجموعة متنوعة من الشعر الفصيح، كما ألقت قصائد وطنية ووجدانية واجتماعية.

افتتحت الجلسة، التي أدارها عبد الله أحمد، بتقديم نبذة عن سيرة الشاعرة حمدة العوضي، طالبة في برنامج الدكتوراه بجامعة الشارقة، الحاصلة على ماجستير النقد في اللغة العربية من جامعة الشارقة 2023، وأيضاً ماجستير القيادة التربوية من الجامعة الأمريكية برأس الخيمة 2017. لها العديد من المؤلفات والإصدارات والمنشورات، منها ديوان الشعر النبطي «ساجع غناه»، وجدلية «المرأة والشعر»، وديوان «بين السكر والشهد»، وغيرها.

كما نالت جوائز عديدة، ومنها جائزة العويس للإبداع 2023، جائزة مبدعة المركز الأول، لأفضل قصيدة وطنية لرابطة أدبيات الإمارات، وجائزة المرأة الإماراتية للآداب والفنون لأفضل ديوان شعري.

وقدمت الشاعرة مجموعة متنوعة من الشعر الفصيح، تنوعت قصائدها من الوجدانية والاجتماعية، التي استمتع الحضور من خلالها، وناقشت عدة محاور، منها دور المؤسسات المجتمعية على تشجيع المواهب في كافة المجالات الأدبية والشعرية، سواء كان طفلاً أو شاباً، وذلك باحتضانهم في البرامج الهادفة التي تدعم مواهبهم، كما ناقشت العوضي أهمية اللغة العربية، وغرسها في عقول الأجيال، والتشجيع على استخدامها في الممارسات اليومية.

وأكدت الشاعرة أنها تؤمن بأهمية الكتاب والقراءة الورقية، وأهمية وجود المكتبات، وتوفير الكتب في المنازل، لذلك، فهي مهتمة بإصدار الدواوين الورقية، للتشجيع على القراءة، لكي تخلد الكتب للأجيال القادمة.