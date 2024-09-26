إطلاق «جائزة خالد خليفة للرواية»

المصدر: دبي ــ البيان

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أطلق أصدقاء الروائي السوري الراحل خالد خليفة (1964 ـ 2023) جائزة روائية تحمل اسم (جائزة خالد خليفة للرواية)، وذلك بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى لرحيله التي تحل في 30 سبتمبر الجاري.

وهذه الجائزة لها شخصية مستقلة ومحايدة، ولا تخضع في معايير منحها إلا إلى الجوانب الإبداعية دون أي شكل من أشكال التمييز.

وقد أسس أصدقاء خالد خليفة هذه الجائزة التي تمول من قبلهم للاحتفاء بفن الرواية ولتخليد اسمه باعتباره من أبرز الروائيين العرب الذين ألهموا وكرسوا قيماً حضارية لمواجهة الظلم وتعرية أشكاله، وهي موجهة للروائيين الذين يصدرون عملهم الروائي الأول، وتهدف إلى تكريم ودعم الروائيين الذين يجسدون روح الابتكار وحرية التعبير والعمق الثقافي التي تمثل خلاصة القيم الأخلاقية والمعرفية والإبداعية التي دافع عنها خالد خليفة طوال مسيرته.

وتوجه جائزة الدورة الأولى لصالح كاتبة / كاتب سوري يصدر عمله الروائي الأول، على أن تكون في دوراتها التالية موجهة للكتاب وللكاتبات من جميع أنحاء العالم العربي.

تبلغ قيمة الجائزة ألف دولار أمريكي (جائزة رمزية) تمنح لفائز أو أكثر سنوياً بالإضافة إلى نشر الرواية الفائزة مع دار نشر معروفة مع إمكانية ترجمتها إلى لغات أخرى، ويحصل الفائز بالإضافة إلى قيمة الجائزة على درع تذكارية عبارة عن عمل نحتي للفنان مناف حسن، كما قام الفنان السوري منير الشعراني بتصميم شعار الجائزة.

يبدأ التقدم للجائزة في 1 يناير 2025، حيث يوافق هذا اليوم يوم ميلاد الروائي الراحل خالد خليفة.