وجهات دبي عامرة بالترفيه وقصص الثقافات العالمية

المصدر: دبي ــ البيان

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تتنوع أشكال الاحتفالات والفعاليات الإبداعية في دبي، خلال الشهر المقبل، أكتوبر، حيث تحفل بألوان الترفيه الذي يعكس سياقات وقصص الثقافات العالمية.

وفي هذا الصدد، تستعد أبرز الوجهات الترفيهية في دبي للاحتفال بموسم الهالووين من خلال مجموعة من العروض والفعاليات الاستثنائية، التي ستأخذ المقيمين بالدولة وزوارها في مغامرة مميزة إلى عالم حافل بالتشويق، ضمن تجارب ستزخر بالعديد من المفاجآت والبرامج الترفيهية المميزة التي تتنوع بين مغامرات الديناصورات والزلاقات المائية الحماسية والتجارب السينمائية المخيفة.

وستتحول «ذا جرين بلانيت دبي» اعتباراً من 20 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبل، إلى مسرح حافل بأجواء المناسبة، لتتيح للمغامرين الصغار وعائلاتهم تجربة مميزة خلال موسم الهالووين في قلب الغابة الاستوائية.

وسيكون المغامرون من أصحاب القلوب الجريئة على موعد مع تجربة «الغابة الاستوائية المسكونة» الجديدة التي ستأخذ الضيوف في رحلة لاستكشاف الحيوانات والنباتات الفريدة التي تحتضنها. وسيتمكن الضيوف من استكشاف أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات التي تضمها القبة البيولوجية بطوابقها الأربعة.

كما تنتظر الضيوف من محبي الاستكشاف تجارب استثنائية يمكنهم من خلالها التجمع حول شجرة «الكابوك» للاستماع إلى قصص التشويق التعليمية ضمن أجواء حافلة بالمتعة، بينما سيتمكن المغامرون الصغار من إبراز إبداعاتهم عبر العديد من الأنشطة والحرف والفنون المستدامة لصنع هداياهم التذكارية من مواد صديقة للبيئة.

ستنظم «حديقة وايلد وادي المائية» خلال موسم الهالووين، مجموعة فريدة من الفعاليات والأنشطة المستوحاة من عوالم التشويق على مدار أسبوع كامل.

وسيكون عشاق الأفلام على موعد مع تجارب سينمائية حافلة بالدهشة والتشويق في روكسي سينما خلال موسم الهالووين، حيث ستتحول صالات العرض إلى مسارح للمغامرات المدهشة اعتباراً من 25 حتى 31 أكتوبر المقبل، إذ ستعرض مجموعة من الأفلام والإصدارات.

وسيكون على عشاق أفلام الرعب الاستعداد لتجارب ملؤها التشويق والصدمات المفاجئة خلال مشاهدتهم لأفلامهم المفضلة خلال موسم الهالووين.

ويمكن للضيوف خلال زيارتهم إلى «ذي فيو نخلة جميرا»، الاستمتاع بأوقات حافلة بالمتعة والتشويق لمشاهدة الإطلالات البديعة على أفق دبي الساحر بلمسات ذات طابع مرعب من المنصة اعتباراً من 26 أكتوبر حتى 10 نوفمبر.

تقدم «دبي باركس آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، فعاليات متنوعة خلال موسم الهالويين المميز بطابعه الترفيهي الفريد، حيث توفر لزوارها مجموعة من المغامرات والأنشطة والمتاهات المخيفة.