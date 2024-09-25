وجهات دبي في أكتوبر عامرة بالترفيه وقصص الثقافات العالمية

المصدر: دبي ــ البيان

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تستعد أبرز الوجهات الترفيهية في دبي للاحتفال بموسم الهالووين من خلال مجموعة من العروض والفعاليات الاستثنائية، التي ستأخذ المقيمين بالدولة وزوارها في مغامرة مميزة إلى عالم حافل بالتشويق.

ضمن تجارب ستزخر بالعديد من المفاجآت والبرامج الترفيهية المميزة التي تتنوع بين مغامرات الديناصورات والزلاقات المائية الحماسية والتجارب السينمائية المخيفة، لتتيح لضيوفها من جميع الأعمار فعاليات مميزة تحتفي بهذه المناسبة.

وستتحول «ذا جرين بلانيت دبي» اعتباراً من 20 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبل، إلى مسرح للرعب، لتتيح للمغامرين الصغار وعائلاتهم تجربة مميزة خلال موسم الهالووين في قلب الغابة الاستوائية.

وسيكون المغامرون من أصحاب القلوب الجريئة على موعد مع تجربة «الغابة الاستوائية المسكونة» الجديدة التي ستأخذ الضيوف في رحلة لاستكشاف الحيوانات والنباتات الفريدة التي تحتضنها، من بينها الثعابين والزواحف وغيرها. كما سيتمكن الضيوف من استكشاف أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات التي تضمها القبة البيولوجية بطوابقها الأربعة، والتي تقدم لزائريها العديد من التجارب التفاعلية والمفاجآت المتنوعة.

كما تنتظر الضيوف من محبي الاستكشاف تجارب استثنائية يمكنهم من خلالها التجمع حول شجرة «الكابوك» للاستماع إلى قصص التشويق التعليمية ضمن أجواء حافلة بالمتعة، والتعرف إلى أسرار وأساطير الغابة الاستوائية وحيواناتها الغامضة.

بينما سيتمكن المغامرون الصغار من إبراز إبداعاتهم عبر العديد من الأنشطة والحرف والفنون المستدامة لصنع هداياهم التذكارية من مواد صديقة للبيئة ومعرفة المزيد من المعلومات حول قضايا الاستدامة خلال احتفالهم بموسم الهالووين. وستكون أسعار تذاكر الدخول ليوم واحد والتي تبدأ من 135 درهماً، شاملة تجربة الهالووين الفريدة من نوعها.

وستنظم «حديقة وايلد وادي المائية» خلال موسم الهالووين لجميع أفراد العائلة، مجموعة فريدة من الفعاليات والأنشطة المستوحاة من عوالم التشويق على مدار أسبوع كامل، منها عروض فرقة الطبول الأفريقية التي يمكن للزوار المشاركة فيها والتفاعل معها، إضافة إلى حفلات الدي جيه الموسيقية الحية أيام السبت والأحد، فيما سيكون الصغار على موعد مع باقة من الأنشطة المشوقة ذات طابع الهالووين المرح مثل الرسم على الوجوه وغيرها.

كما سيستمتع محبو الألعاب المائية بالعديد من المغامرات الشيقة في أكثر من 30 من الزلاقات المائية التي تشمل «جميرا سكيرا»، التي تقف على ارتفاع يبلغ 120 متراً، ليهبط منها المغامرون بسرعة تصل إلى 80 كلم في الساعة، إلى جانب لعبة «وايب آوت آند ريبتايد» ذات السرعة العالية.

والتي تعد واحدة ضمن أربع ألعاب على مستوى العالم لمغامرة ركوب الأمواج الفريدة من نوعها. وستنتظر المغامرين الصغار وعائلاتهم تجربة «بريكرز باي» التي تعد واحدة من أكبر مسابح الأمواج بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يصل ارتفاع أمواجها إلى 1.5 متر، أو الاستمتاع بتجربة «رحلة جحا» في النهر المتهادي الذي يبلغ طوله 360 متراً.

روكسي سينما

سيكون عشاق الأفلام على موعد مع تجارب سينمائية حافلة بالرعب والتشويق في روكسي سينما خلال موسم الهالووين، حيث ستتحول صالات العرض إلى مسارح للرعب اعتباراً من 25 حتى 31 أكتوبر المقبل.

حيث ستعرض مجموعة فريدة من الأفلام والإصدارات التي تتضمن فيلم «فينوم: ذا لاست دانس» و«سمايل 2» و«تيريفاير 3» وغيرها من الأفلام المميزة بصالات عرضها في كل من «دبي هيلز مول» و«ذا بيتش جيه بي آر» و«سيتي ووك» و«بوكس بارك» و«الخوانيج ووك». وسيكون على عشاق أفلام الرعب الاستعداد لتجارب ملؤها التشويق والصدمات المفاجئة خلال مشاهدتهم لأفلامهم المفضلة خلال موسم الهالووين.

ويمكن للراغبين في الاستمتاع بأقصى التجارب الفاخرة في السينما، التوجه نحو الفئة البلاتينية التي تتيح لحاملي تذاكرها تجربة مشاهدة فريدة من نوعها من خلال المقاعد الوثيرة القابلة للإمالة والمأكولات اللذيذة والخدمات المخصصة، حيث ستوفر روكسي سينما لضيوفها أجواء مستوحاة من موسم الهالووين من خلال المأكولات ذات الطابع الخاص.

ويمكن للضيوف خلال زيارتهم إلى «ذي فيو نخلة جميرا»، الاستمتاع بأوقات حافلة بالمتعة والتشويق لمشاهدة الإطلالات البديعة على أفق دبي الساحر بلمسات ذات طابع مرعب من المنصة اعتباراً من 26 أكتوبر حتى 10 نوفمبر، ليحظوا خلالها بأوقات لا تنسى من المتعة والتقاط الصور التذكارية التي تحمل طابع الهالويين من الطابق الـ52.

وتقدم «دبي باركس آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، فعاليات متنوعة خلال موسم الهالويين المميز بطابعه الترفيهي الفريد، حيث توفر لزوارها مجموعة من المغامرات والأنشطة والمتاهات المخيفة.

وستنتظر الضيوف خلال موسم الهالووين في وجهات دبي الترفيهية المختلفة، تجارب استثنائية مخيفة ضمن فعاليات ملؤها المرح والمتعة لجميع أفراد العائلة.