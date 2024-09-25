«دبي باركس».. أجواء ترفيهية وتجارب فريدة

المصدر: دبي - البيان

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فعاليات متنوعة حافلة بالمرح والمغامرات، توفرها دبي لسكانها وزوارها في مختلف الوجهات، وفي هذا السياق تحتضن «دبي باركس آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، موسم الهالويين المميز بطابعه الترفيهي الفريد.

والذي يضم مجموعة من المغامرات والأنشطة والمتاهات المخيفة، لتتيح المدينة لضيوفها باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، التي تناسب جميع الأعمار.

وسيعود خلال موسم الهالووين فعاليات «ليالي الرعب»، والتي ستبدأ اعتباراً من الأول من أكتوبر، ليتمكن الضيوف من عيش تجربة موسم الهالووين، من خلال متاهات الرعب الخمس المخصصة للبالغين.

والتي تشمل المتاهة التي تحمل طابع فيلم الرعب SAW، إلى جانب سبعة عروض عائلية تتضمن السنافر، وشخصيات فندق ترانسلفانيا وفعاليات اللقاء والترحيب مع الشخصيات المحببة وأنشطة «خدعة أو حلوى» والمأكولات والمنتجات ذات الطابع الخاص، فضلاً عن أن الضيوف سيستمتعون بأكثر من 29 من ألعاب الركوب الحماسية والوجهات الترفيهية المتنوعة.

وستدشن الوجهة هذا الموسم وللمرة الأولى متاهة SAW التي تمثل تجربة مثيرة تحتفي بالذكرى الـ 20 على انطلاق سلسلة أفلام SAW المرعبة.وسيكون محبو الإثارة والتشويق على موعد مع عروض «سيرك الفامباير»، الذي سيتضمن العديد من الخدع السحرية والمخيفة.

فيما ستنتظر عشاق الأجواء المرعبة تجربة «موكب ليالي الرعب»، التي تظهر فيها العديد من الشخصيات المخيفة والموسيقى الصاخبة المصممة خصيصاً لإثارة الحماس والتشويق. وستتيح الوجهة مجموعة متنوعة من المتاهات، التي تشمل «تومبستون إكسبرس» و«هيدس ديسنت» و«كيرس أو ذا مون» والمتاهة المخيفة، والتي تتيح جميعها تجارب ملؤها الرعب والحماس والتشويق.