«يوم المجتمع».. فضاءات إبداعية عامرة بالفنون والموسيقى والمسرح

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم فعالية «يوم المجتمع» الهادفة إلى استقطاب العائلات والأطفال وتمكينهم من استكشاف جماليات الفنون والموسيقى وروائع المسرح، من خلال مجموعة من التجارب الثقافية والإبداعية الملهمة، حيث تأتي هذه الفعالية في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تهيئة بيئة مستدامة قادرة على احتضان أصحاب المواهب ودعمهم وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم المختلفة.

وسيتضمن برنامج فعالية «يوم المجتمع» التي ستقام يومي 28 و29 سبتمبر الجاري في مركز الجليلة لثقافة الطفل، سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي تستهدف العائلات وأصحاب المواهب وعشاق الفن من جميع الأعمار، وتسلط الضوء على مختلف أنواع الفنون، ومن أبرزها ورشة «صناعة الفخار» وفيها سيتدرب المشاركون على طرق التعامل مع الطين وتشكيله باستخدام عجلة الخزف.

وخلال الفعالية سيفتح زوار «الجليلة لثقافة الطفل» عيونهم على روائع المسرح، من خلال ورش عمل متخصصة في الأداء الفني على الخشبة والماكياج المسرحي، ما يساهم في تمكينهم من التعبير عن مخيلتهم الفنية، كما سيكتشفون جماليات التصوير الفوتوغرافي ويتعرفون على أساسياته وطرق إعدادات الكاميرا.

ولفتت ميثاء علي شهداد، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل بالإنابة إلى اهتمام «دبي للثقافة» بتوسيع آفاق الأطفال الإبداعية والفكرية وتشجيعهم على الاستكشاف والتعبير عن رؤاهم الفنية. وقالت: تسعى الهيئة من خلال فعالية «يوم المجتمع» إلى إيجاد منصة مبتكرة قادرة على تعزيز ثقافة الناشئة وتحفيزهم على الاستفادة من طاقاتهم، وإطلاق العنان لإبداعاتهم في الفنون البصرية والأدائية.