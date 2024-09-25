«كلباء للمسرحيات القصيرة» ينطلق 27 الجاري

المصدر: الشارقة ــ البيان

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرحيات القصيرة في الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 1 أكتوبر المقبل، في المركز الثقافي لمدينة كلباء.

وأعلنت تفاصيل الفعاليات التي ترافق الدورة الحادية عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة خلال مؤتمر صحفي.

وتحفل الدورة الجديدة من المهرجان الذي أسسته دائرة الثقافة عام (2012) بهدف دعم ورعاية المواهب المسرحية وصقل إمكاناتها وتقديمها للمشهد؛ بالعديد من الفعاليات الفنية والفكرية، بمشاركة أسماء محلية وعربية، إذ تقدم منصتها (12) عرضاً، انتقيت العروض بعد منافسة تمهيدية شهدت مشاركة (34) عرضاً، وجاء اختيار العروض المتأهلة بعد مشاهدتها بوساطة لجنة فنية في الفترة من 13 حتى 18 سبتمبر الجاري، في معهد الشارقة للفنون المسرحية، ومسرح المركز الثقافي بكلباء.

والعروض هي: «الضيف» للمخرج محمد عبدالله، و«أغنية الظمأ» لهاكوب عيد، و«من أجل ولدي» لماسينيسا لبط، و«صباح الخير» لجاسم التميمي، وغيرها. وتواكب جميع هذه العروض بعد تقديمها مباشرة بندوات نقدية تناقش مزاياها وإشكالياتها بوساطة باحثين وممارسين مسرحيين من مختلف أقطار الوطن العربي، ويمنح الممثلون المشاركون فيها جوائز يومية مخصصة لجودة الأداء يحكمها الجمهور.

كما تتنافس العروض على جملة من الجوائز الموجهة لفنيات العرض المسرحي، مثل «الإخراج»، و«التمثيل»، و«السينوغرافيا»، تمنحها إدارة المهرجان استناداً إلى تقرير من لجنة التحكيم التي تضم المخرج والممثل عيسى كايد (الإمارات)، والناقدة لمياء أنور (مصر)، والمخرج والممثل زيد خليل (الأردن)، والمخرج علي نبيل العامري (الإمارات)، والممثل نصر الدين العبيدي (تونس).

وتحتفي الدورة الحادية عشرة من المهرجان بالفنان يوسف الكعبي، تثميناً لمسيرته الفنية الزاخرة بالعطاء.