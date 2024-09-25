معرض «تداخل».. لوحات تلونها القصص والمشاعر والتجارب الإنسانية

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتضن دبي معرضاً فنياً بعنوان «تداخل»، للفنانة البحرينية الشهيرة أريج رجب، وذلك خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 10 نوفمبر المقبل، في مستاريا غاليري بالسركال أفينيو، ويدعو المعرض الزوار إلى تجربة مزيج فني وعلاجي من الألوان والمشاعر، حيث تتداخل الأنماط المعقدة للسلوك البشري بدقة مع إيقاعات الطبيعة.

تعكس لوحات معرض «تداخل» تعبير أريج عن العلاقة العميقة بين الطبيعة والسلوك البشري. من خلال أعمالها الفنية تكشف الفنانة عن الجمال المعقد للأشكال الطبيعية وكيفية تداخله مع تعقيدات المشاعر الإنسانية.

ترمز طبقات الألوان في لوحات أريج إلى كيفية تداخل المشاعر والتجارب الإنسانية، تماماً كما تتداخل الأنماط في الطبيعة، ما يشكل تصاميم متناغمة نجدها في الطبيعة. وتقول أريج: «أجد الإلهام في الطبيعة لأنها أنقى مصدر للألوان.

تركيزي هو على كيفية تداخل وامتزاج الألوان مع بعضها، وليس مجرد اللون بحد ذاته، مثلما تتشابك وتتداخل السلوكيات والمشاعر البشرية مع بعضها البعض. الثقافات المختلفة قد تفسر الألوان بطرق متنوعة، مما يضيف طبقة أخرى من المعنى إلى عملي الفني».

تظهر اللوحات بما تحويه من طبقات سائلة من الطلاء وضربات الفرشاة والخطوط المتعمدة، إحساساً بالحركة والحرية، مما يبرز جمال الإيقاعات والأنماط الموجودة في كل من الطبيعة والمشاعر الإنسانية. على عكس الفنانين الذين يوثقون اللحظات الحاضرة لتعكس التجارب والتعقيدات التي يمرون بها، تظهر لوحات أريج مكاناً تطمح للوصول إليه وتعبر عن رؤية تفاؤلية ومليئة بالأمل للعالم.