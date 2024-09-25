«آثار الخليج العربي» تضيء سبل صون التراث الثقافي

المصدر: الشارقة ــ البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، سفيرة ملف الترشيح الدولي «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية»، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، افتتحت هيئة الشارقة للآثار، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، الندوة الدولية بعنوان «آثار الخليج العربي»، في مقر الجامعة، على مدار يومي 23 - 24 سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز التعاون بين الباحثين المتخصصين في مجال الآثار من دول الخليج العربي وعدد من الدول العربية الشقيقة، لتسليط الضوء على آخر الاكتشافات الأثرية وتعزيز سبل الحفاظ على التراث الثقافي.

وتستضيف الندوة نخبة من الباحثين والخبراء في مجال الآثار من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مشاركين من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، ما يعكس تنوع الخبرات التي تُثري هذا الحدث الآثاري البارز، لتسليط الضوء على أحدث الاكتشافات الأثرية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال ما تم اكتشافه من دلائل آثارية وعكس المكانة المتميّزة والمهمة التي احتلّتْها المنطقة في تاريخ الحضارات القديمة ودورها الاقتصادي والسياسي عبر العصور المختلفة.

فرصة فريدة

وأكد عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، أهمية هذه الندوة باعتبارها فرصة فريدة لتعميق الفهم المشترك حول التراث الثقافي والأثري في المنطقة، مشيراً إلى أن الآثار تشكل جزءاً أساسياً من الهوية التاريخية ومفتاحاً لفهم الماضي وتوجيه المستقبل.

وأوضح أن التعاون الدولي، بشقيه العلمي والميداني، بين دول الخليج العربي والعالم، يلعب دوراً محورياً في دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الثقافي للمنطقة.

وأضاف: «تعد هذه الندوة منصة شاملة للباحثين من مختلف الدول لتقديم أوراقهم البحثية والمشاركة في مناقشات بناءة تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه مجال الآثار في الخليج العربي، وتبادل الأفكار والخبرات، حيث نؤمن في هيئة الشارقة للآثار بأن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية لا يقتصر على تبادل المعلومات فقط، بل يشمل أيضاً تطوير منهجيات جديدة للتنقيب والحفاظ على المواقع الأثرية.

ونحن نلتزم بتوثيق وحماية التراث الأثري في إمارة الشارقة، ونسعى باستمرار إلى مشاركة تجاربنا وخبراتنا لتعزيز البحث الأثري وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها هذا المجال».

وتأتي الندوة بجلسات علمية متعددة، حيث تناولت الجلسة الافتتاحية «آخر المكتشفات الأثرية في إمارة الشارقة» قدمها عيسى يوسف، تناول فيها أهم الاكتشافات التي تمت في مواقع أثرية متعددة في الإمارة، مؤكداً على أهمية تلك الاكتشافات في إغناء المعرفة التاريخية للمنطقة.