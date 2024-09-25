جائزة العويس للإبداع تكرم الفائزين في دورتها الـ 28

المصدر: دبي - البيان

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كرمت ندوة الثقافة والعلوم، أول من أمس، الفائزين في جائزة العويس للإبداع الدورة (28) لعام 2023، بحضور معالي محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، وراعي الحفل علي بن حميد العويس، وعبدالغفار حسين وبلال البدور رئيس مجلس الإدارة، وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس، ود. صلاح القاسم المدير التنفيذي، والدكتورة رفيعة عبيد غباش مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، ومحمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ود. سليمان موسى الجاسم، وسالم الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والمكرمين ونخبة من المهتمين والإعلاميين.

بدأ الحفل بافتتاح معرض الصور والأعمال الفائزة في المسابقة، وبعدها ألقى علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة كلمة الندوة، وأشار فيها إلى أن الندوة تفتح ذراعيها لتحتضن كوكبة جديدة من المبدعين في «جائزة العويس للإبداع» وتحتفي كل عام بنخبة منهم في فروع الجائزة المختلفة، وتكرم الذين خدموا الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أبناء الإمارات ومؤسساتها الثقافية، ومن القامات التي أسهمت في خدمة الثقافة والفنون والآداب في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، وقدمت خلاصة جهدها ومعرفتها وخبرتها لإثراء الساحة الثقافية ورفدها بكل مفيد ومبدع وجميل.

وأكد الهاملي أن الندوة هذا العام تكرم صرحاً ثقافياً ومعرفياً فريداً، هو مكتبة الشيخ محمد بن راشد التي كانت حلماً لكل المثقفين وعاشقي القراءة والدارسين والباحثين في مختلف فروع المعرفة، وها هي اليوم تقف صرحاً شامخاً ومنارة فكرية ومعلماً حضارياً مضيئاً من معالم إمارة دبي ودولة الإمارات العربية.

وتوجه الهاملي بالشكر الجزيل إلى راعي المعرفة الأول الشاعر والفارس النبيل، الداعي إلى استئناف الحضارة، صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي لولا دعمه وإصراره على إنشاء هذه المكتبة لما رأيناها واقعاً مشرقاً بعد أن كانت حلماً واعداً.

كما توجه بالشكر لمعالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة المكتبة، وأحد أعمدة هذه الندوة الراسخة، الذي كان لشغفه بتأسيس المكتبة ومتابعته الحثيثة لجميع مراحل إنشائها دور كبير في إنجاز مبناها، وفي رفد محتواها بما تحتويه من كنوز، على النحو الذي نفاخر به اليوم بين مكتبات العالم. فلمكتبة محمد بن راشد والقائمين عليها التكريم الذي تستحقه من ندوة الثقافة والعلوم.

قامات ثقافية

وأكد الهاملي أن الجائزة جرياً على عادتها، تكرم 3 قامات ثقافية، أسهمت بجهد وافر في خدمة الثقافة والفنون والآداب في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي وهم الدكتورة عفاف البطانية، العميد المشارك بكلية الآداب والعلوم، أستاذ الدراسات العربية في الجامعة الأمريكية بدبي، والأستاذ عبد اللطيف الزبيدي، الصحافي المخضرم، والكاتب الساخر، والشاعر المبدع، المترجم للأدب الفارسي، كما نكرم الفنان التشكيلي المبدع، الذي عبر بريشته عن معانٍ إنسانية راقية ضمنها لوحاته الفنية البديعة المتميزة، الأستاذ أحمد حيلوز، ثلاث قامات جديدة تنضم اليوم إلى قافلة القامات الكبيرة التي كرمتها ندوة الثقافة والعلوم من خلال «جائزة العويس للإبداع» على مدى دوراتها السابقة، عرفاناً من الندوة بإسهامات هذه القامات الرائعة في إعلاء قامة الثقافة والإبداع في دولة الإمارات العربية المتحدة ووطننا العربي الكبير.

وذكر الهاملي أن عدد المشاركات في هذه الدورة 140 مشاركة، مقابل 105 مشاركات في الدورة السابقة، توزعت على الثقافة والأدب والإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي والبحث العلمي والفنون المختلفة. وختم الهاملي بشكر علي بن حميد العويس لرعايته الكريمة حفل الجائزة.

وعقب الكلمة تم عرض فيلم توثيقي عن الجائزة، وآخر عن مكتبة محمد بن راشد، وقدم عزف منفرد على البيانو لمريم عمران سجواني الفائزة بأفضل عزف على إحدى الآلات الموسيقية، وعرف منفرد للمايسترو نزار عمران، وبعدها تم توزيع الجوائز على الفائزين وأخذ الصور التذكارية.

تشجيع الفكر

وأكد بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة أن جائزة سلطان العويس للإبداع ستواصل عملها في تشجيع الفكر واحتضان الثقافة والأدب والعمل الخلاق، وكل ما من شأنه أن يقود إلى مزيد من الرقي والازدهار، من خلال تكريمها وتشجيعها لمختلف الأجيال على بذل الجهد والعطاء عبر المشاركة في مختلف فروع الجائزة، وإذكاء روح التنافس المنتج بين الطاقات والمواهب وتحفيز النتاج الأدبي والفكري والفني وتسليط الضوء على جيده.

وأشار البدور إلى أن لجان التحكيم اعتمدت تقييمها المعايير المتعارف عليها في المسابقات، متوخية أعلى درجات الموضوعية والحيادية والنزاهة، واستعانت بخبراء ومختصين في كافة الفروع، سواء البحثية أو الأدبية أو الفنية.

ولفت البدور إلى أن جائزة العويس للإبداع سائرة ستستمر على نهج مؤسسها، معتزة بثوابتها ومبادئها وقيمها، التي تشكل الأساس الراسخ للإبداع الراقي والجاد، حيث يتكامل الفكر والأدب والفن مع التقنية في عمل الجائزة.