«الحفل التنكري» يستهل موسم «الأوبرا السلطانية» الجديد

المصدر: مسقط ــ البيان

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أطلقت دار الأوبرا السلطانية مسقط في عُمان موسمها الجديد 2024 ــ 2025 بسلسلة من العروض خلال شهر أكتوبر المقبل. ويتضمن الموسم برنامجاً يضمّ مختلف أنواع الفنون الأدائية تبدأ برائعة فيردي (الحفل التنكري). يُفتتح الموسم 3 و5 أكتوبر المقبل، مع عرض (الحفل التنكّري) للمخرج جوزيبي فيردي، والذي يتم عرضه لأول مرة في سلطنة عمان. يتميز هذا الإنتاج بمشاركة نخبة من النجوم من بينهم: إيلينا ستيخينا، وبيوتر بيكشافا، ولياو تشانجيانج، وأجنيشكا ريخليس، بإشراف الشهير هوجو دي آنا.

ستبعث أوركسترا تياترو ليريكو دي كالياري، بقيادة جيامباولو بيزانتي، الحياة في استكشاف فيردي القوي للحب والخيانة والمكائد. ويمكن للجمهور أن يستمتع بأمسية موسيقية من الصين في 4 أكتوبر، تضمّ عازفين منفردين وجوقة المركز الوطني للفنون الأدائية في بكين، بقيادة قائد الأوركسترا الشهير عالمياً (لو جيا). يقدم هذا الحفل برنامجاً فريداً من الموسيقى الصينية التقليدية في شكلها الكلاسيكي، بدءاً بأداء كونشيرتو الكمان رقم (1) المعروف لتشاو جيبينغ، وسيؤدي هذه المقطوعة الرائعة عازف الكمان الموهوب مينجلا هوانغ.

وقال المدير العام والمدير الفني لدار الأوبرا السلطانية مسقط، أمبرتو فاني: «إنه لمن دواعي سروري أن أرحّب في مسقط لأول مرة بالإنتاج الأيقوني لأوبرا (الحفل التنكّري) للمخرج جوزيبي فيردي، والذي يقدمه المركز الوطني للفنون الأدائية في بكين، وبه يُفتتح موسمنا 2024 / 2025. وأكّد أن هذه الأمسية لن تُنسى أبداً، وستكون واحداً من الأحداث البارزة في الموسم.